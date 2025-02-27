"Віслюки і люди - найдешевша сила": чи є реальний шанс закінчити війну у 2025 році

У РФ уже виснажений радянський потенціал танків і бронетехніки.

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Війна може закінчитися у 2025 році / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Главред

Про що йдеться:

Війна в Україні може закінчитися у 2025 році

РФ втратила радянський потенціал танків і бронетехніки

У РФ є люди, якими можна продовжувати війну

Війна в Україні може закінчитися 2025 року з імовірністю лише 50%. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик та історик Олександр Палій.

Він переконаний, що РФ уже знищила свій радянський потенціал танків і бронетехніки. На його відновлення знадобляться роки.

"Тобто все те, що за десятиліття існування СРСР було накопичено на радянських складах, Росія вже обнулила. Путіну, щоб почати нову хвилю, знову потрібно "наїсти жирок", тобто наштампувати цей металобрухт. Це факт, і це вже на фронті помічають наші військові. Вони відзначають, що російських танків стало менше: раніше виїжджали 10-20-30 танків, а зараз 1-2. Власне, ось що сталося з радянськими запасами військової техніки", - сказав Палій.

Водночас у Путіна є ще багато живої сили, яку можна відправляти на фронт.

"Осли і люди - це найдешевша сила в Росії. Людське життя в Росії нічого не коштує, воно коштує трохи менше, ніж віслюк. Взагалі, росіян традиційно продавали за 50 курок. У XV і ХІХ століттях за кріпосного права стандартна ціна росіянина становила 50 курок. Така ціна зберігається і сьогодні", - сказав Палій.

Дивіться відео з інтерв'ю Олександра Палія на Главреді:

Плани щодо завершення війни - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що війна "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів". Жодних аргументів такої точки зору він не навів. До цього Трамп провів переговори з Путіним і заявляв, що не бачить Зеленського в переговорному процесі.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Україна не ухвалить жодних угод щодо завершення війни без участі Києва. Він нагадав, що українська держава навіть у найскладніший момент не погодилася на ультиматуми.

Незважаючи на заяви Трампа, у Кремлі демонструють небажання йти на поступки. Зокрема, представник АП РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва, мовляв, не збирається поступатися Україні окупованими територіями.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974 року, Звенигородка, Черкаська область) - український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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