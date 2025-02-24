'Катастрофічний' сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США

США ведуть жорсткі переговори щодо доступу до українських ресурсів в обмін на безпекові гарантії, вже існує три версії угоди з Україною зазначають ЗМІ.

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Американці поводяться вкрай агресивно і навіть "по-хамськи" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі The Economist:

США висувають жорсткі умови щодо доступу до українських ресурсів

Остання версія угоди передбачає передачу 50% доходів від природних ресурсів до фонду для погашення неіснуючого боргу перед США

Київ стикається з тиском і непрямими погрозами з боку США

Україна веде складні переговори зі США щодо надання американцям доступу до українських ресурсів в обмін на гарантії безпеки та подальшу допомогу. За даними The Economist, з посиланням на анонімних українських посадовців, американська сторона діє жорстко й навіть демонструє зневажливе ставлення. Американці поводяться вкрай агресивно і навіть "по-хамськи"

Один із чиновників порівняв переговори зі здирництвом, а інші висловлюють побоювання, що у разі відмови від угоди Дональд Трамп може вжити заходів у відповідь — обмежити військову допомогу, заблокувати доступ до супутникового зв’язку Starlink або прискорити двосторонні мирні переговори з Путіним.

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Через складність зустрічей із представниками команди Трампа українські посадовці навіть вивчають документальні фільми, щоб краще зрозуміти його стиль ведення переговорів.

За даними ЗМІ, з 12 лютого існують три варіанти угоди, які обговорюються: "поганий", "кращий" і "катастрофічний", причому підхід до переговорів змінюється залежно від учасників американської делегації.

У вересні українська сторона запропонувала концепцію, за якою права на видобуток корисних копалин могли б надаватися в обмін на майбутню безпекову підтримку та інтеграцію до НАТО. Однак Дональд Трамп радикально змінив цей підхід, вимагаючи, щоб ресурси та інфраструктура України стали компенсацією за вже надану Америкою допомогу.

Як зазначає The Economist, у найновішій, "катастрофічній" для Києва версії угоди йдеться про те, що Україна мала б передавати 50% державних доходів від природних ресурсів і стратегічних об'єктів, таких як порти, до спеціального інвестиційного фонду під управлінням уряду США. Відрахування мали б продовжуватися, доки фонд не накопичить $500 млрд — суму, яка відповідає завищеним оцінкам Трампа щодо витрат Америки на підтримку України. За нинішнього рівня бюджетних надходжень це могло б тривати століттями.

23 лютого Володимир Зеленський заявив, що в такому вигляді фонд більше нагадує механізм погашення боргу, а не інструмент залучення інвестицій. Він наголосив, що не визнає цей борг, оскільки американська допомога надавалася адміністрацією Джо Байдена у вигляді грантів.

"Якщо ми підпишемо це в такому вигляді, як є, завтра нас викинуть з посади і лінчуватиме розлючений натовп", - каже неназваний український чиновник.

Протягом декількох тижнів команда Трампа нарощувала тиск: 12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент подав "погану" пропозицію президенту Зеленському в Києві, давши йому годину на підписання, але Зеленський запросив більше часу.

Приблизно тиждень тому на Мюнхенській раді безпеки Кіт Келлог разом із його віцепрезидентом Джей Ді Венсом представили "кращу" пропозицію, яка, як і перша, не містила зобов’язань щодо оборонної допомоги Україні, окрім пункту про захист видобутих ресурсів. Проте, за словами джерела в українському уряді, цей варіант уже не так відкрито виглядав, як механізм погашення неіснуючого боргу.

Що відомо про видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

У відповідь Київ запропонував власну версію угоди. Однак 20 лютого отримав новий, ще жорсткіший документ, який викликав обурення. Подальші переговори взяв під контроль новий міністр торгівлі США Говард Лютнік.

"Забудьте про всі попередні переговори і звикайте до думки, що ми передаємо ресурси, не отримуючи нічого відчутного натомість. Беріть або відмовляйтеся - і програєте війну", - пише The Economist.

Українська сторона заперечує, що переговори зайшли в глухий кут, проте процес ускладнюється через невизначеність, з ким саме слід вести діалог серед трьох різних американських команд. Джерела повідомляють, що Міністерство фінансів США продовжує наполягати на своїй ролі, навіть коли новопризначений міністр торгівлі Говард Лютнік представив власний варіант угоди. У Києві побоюються, що погодження на його умови може викликати невдоволення Джей Ді Венса, і тому прагнуть повернутися до попередньої, більш збалансованої пропозиції, сформованої Келлогом і Венсом.

"Тоді у нас були справжні, продуктивні переговори, які наближали нас до угоди", - вказують неназвані українські чиновники.

За однією з версій, жорсткі умови, запропоновані Лютніком, є своєрідним покаранням за те, що Київ відмовився від перших двох варіантів угоди. Відмова України нібито викликала роздратування у президента США.

"Як тільки він (Трамп - ред.) побачив, що ми не підписали угоду з Венсом і Келлогом, він відправив дуже високопоставленого хлопця, який розмовляє лише цифрами, без емоцій, без співчуття, без нічого. Звучали непрямі погрози, а тон був зверхнім. "Американці сказали: Це операція любові. Ми піклуємося про вас, але ви не хочете, щоб у вас були проблеми", - говорить українське джерело.

Угода із США щодо рідкоземельних металів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні оновлену версію угоди про видобуток корисних копалин після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. Про це повідомляє Axios, посилаючись на українських та американських посадовців, а також кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

Раніше між Зеленським і Трампом виникли розбіжності через відмову України підписати угоду щодо рідкоземельних копалин. Президент України наголосив, що жодного скандалу немає, пояснивши, що початковий варіант передбачав розподіл ресурсів у співвідношенні 50 на 50, що він вважав неприйнятним і заборонив підписання.

Тим часом радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що Зеленський зрештою підпише угоду зі США щодо видобутку корисних копалин, повідомляє The Guardian.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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