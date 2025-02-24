Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Катастрофічний" сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США

Юрій Берендій
24 лютого 2025, 08:28
436
США ведуть жорсткі переговори щодо доступу до українських ресурсів в обмін на безпекові гарантії, вже існує три версії угоди з Україною зазначають ЗМІ.
'Катастрофічний' сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США
Американці поводяться вкрай агресивно і навіть "по-хамськи" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі The Economist:

  • США висувають жорсткі умови щодо доступу до українських ресурсів
  • Остання версія угоди передбачає передачу 50% доходів від природних ресурсів до фонду для погашення неіснуючого боргу перед США
  • Київ стикається з тиском і непрямими погрозами з боку США

Україна веде складні переговори зі США щодо надання американцям доступу до українських ресурсів в обмін на гарантії безпеки та подальшу допомогу. За даними The Economist, з посиланням на анонімних українських посадовців, американська сторона діє жорстко й навіть демонструє зневажливе ставлення. Американці поводяться вкрай агресивно і навіть "по-хамськи"

Один із чиновників порівняв переговори зі здирництвом, а інші висловлюють побоювання, що у разі відмови від угоди Дональд Трамп може вжити заходів у відповідь — обмежити військову допомогу, заблокувати доступ до супутникового зв’язку Starlink або прискорити двосторонні мирні переговори з Путіним.

відео дня

Через складність зустрічей із представниками команди Трампа українські посадовці навіть вивчають документальні фільми, щоб краще зрозуміти його стиль ведення переговорів.

За даними ЗМІ, з 12 лютого існують три варіанти угоди, які обговорюються: "поганий", "кращий" і "катастрофічний", причому підхід до переговорів змінюється залежно від учасників американської делегації.

У вересні українська сторона запропонувала концепцію, за якою права на видобуток корисних копалин могли б надаватися в обмін на майбутню безпекову підтримку та інтеграцію до НАТО. Однак Дональд Трамп радикально змінив цей підхід, вимагаючи, щоб ресурси та інфраструктура України стали компенсацією за вже надану Америкою допомогу.

Як зазначає The Economist, у найновішій, "катастрофічній" для Києва версії угоди йдеться про те, що Україна мала б передавати 50% державних доходів від природних ресурсів і стратегічних об'єктів, таких як порти, до спеціального інвестиційного фонду під управлінням уряду США. Відрахування мали б продовжуватися, доки фонд не накопичить $500 млрд — суму, яка відповідає завищеним оцінкам Трампа щодо витрат Америки на підтримку України. За нинішнього рівня бюджетних надходжень це могло б тривати століттями.

23 лютого Володимир Зеленський заявив, що в такому вигляді фонд більше нагадує механізм погашення боргу, а не інструмент залучення інвестицій. Він наголосив, що не визнає цей борг, оскільки американська допомога надавалася адміністрацією Джо Байдена у вигляді грантів.

"Якщо ми підпишемо це в такому вигляді, як є, завтра нас викинуть з посади і лінчуватиме розлючений натовп", - каже неназваний український чиновник.

Протягом декількох тижнів команда Трампа нарощувала тиск: 12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент подав "погану" пропозицію президенту Зеленському в Києві, давши йому годину на підписання, але Зеленський запросив більше часу.

Приблизно тиждень тому на Мюнхенській раді безпеки Кіт Келлог разом із його віцепрезидентом Джей Ді Венсом представили "кращу" пропозицію, яка, як і перша, не містила зобов’язань щодо оборонної допомоги Україні, окрім пункту про захист видобутих ресурсів. Проте, за словами джерела в українському уряді, цей варіант уже не так відкрито виглядав, як механізм погашення неіснуючого боргу.

'Катастрофічний' сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США
Що відомо про видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

У відповідь Київ запропонував власну версію угоди. Однак 20 лютого отримав новий, ще жорсткіший документ, який викликав обурення. Подальші переговори взяв під контроль новий міністр торгівлі США Говард Лютнік.

"Забудьте про всі попередні переговори і звикайте до думки, що ми передаємо ресурси, не отримуючи нічого відчутного натомість. Беріть або відмовляйтеся - і програєте війну", - пише The Economist.

Українська сторона заперечує, що переговори зайшли в глухий кут, проте процес ускладнюється через невизначеність, з ким саме слід вести діалог серед трьох різних американських команд. Джерела повідомляють, що Міністерство фінансів США продовжує наполягати на своїй ролі, навіть коли новопризначений міністр торгівлі Говард Лютнік представив власний варіант угоди. У Києві побоюються, що погодження на його умови може викликати невдоволення Джей Ді Венса, і тому прагнуть повернутися до попередньої, більш збалансованої пропозиції, сформованої Келлогом і Венсом.

"Тоді у нас були справжні, продуктивні переговори, які наближали нас до угоди", - вказують неназвані українські чиновники.

За однією з версій, жорсткі умови, запропоновані Лютніком, є своєрідним покаранням за те, що Київ відмовився від перших двох варіантів угоди. Відмова України нібито викликала роздратування у президента США.

"Як тільки він (Трамп - ред.) побачив, що ми не підписали угоду з Венсом і Келлогом, він відправив дуже високопоставленого хлопця, який розмовляє лише цифрами, без емоцій, без співчуття, без нічого. Звучали непрямі погрози, а тон був зверхнім. "Американці сказали: Це операція любові. Ми піклуємося про вас, але ви не хочете, щоб у вас були проблеми", - говорить українське джерело.

Угода із США щодо рідкоземельних металів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні оновлену версію угоди про видобуток корисних копалин після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. Про це повідомляє Axios, посилаючись на українських та американських посадовців, а також кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

Раніше між Зеленським і Трампом виникли розбіжності через відмову України підписати угоду щодо рідкоземельних копалин. Президент України наголосив, що жодного скандалу немає, пояснивши, що початковий варіант передбачав розподіл ресурсів у співвідношенні 50 на 50, що він вважав неприйнятним і заборонив підписання.

Тим часом радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що Зеленський зрештою підпише угоду зі США щодо видобутку корисних копалин, повідомляє The Guardian.

Інші новини:

Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США новини України гарантії безпеки
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Новий етап війни": Сирський розповів про розгром РФ та звільнення територій

"Новий етап війни": Сирський розповів про розгром РФ та звільнення територій

09:06Війна
Три роки війни в Україні: до Києва прибули лідери іноземних держав

Три роки війни в Україні: до Києва прибули лідери іноземних держав

08:44Україна
"Катастрофічний" сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США

"Катастрофічний" сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США

08:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Рибам - проблеми з грошима, Дівам - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Рибам - проблеми з грошима, Дівам - проблеми

Чи можна на Масляну прибиратись вдома: що заборонено робити цілий тиждень

Чи можна на Масляну прибиратись вдома: що заборонено робити цілий тиждень

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

Останні новини

09:27

Гороскоп на завтра 25 лютого: Овнам - гарна новина, Тельцям - важлива подія

09:23

"Щось уже задумала": Юлія Тимошенко кардинально змінила зачіску і колір волосся

09:06

"Новий етап війни": Сирський розповів про розгром РФ та звільнення територій

08:44

Три роки війни в Україні: до Києва прибули лідери іноземних державВідео

08:42

"Її життя закінчилося": що сталося зі зрадницею Лолітою Мілявською

Зеленський чесно розповів про відносини зі США: головне з пресконференціїЗеленський чесно розповів про відносини зі США: головне з пресконференції
08:28

"Катастрофічний" сценарій: ЗМІ розкрили нові деталі угоди між Україною та США

07:59

Колишня дружина Тищенка показала сина, що підріс, і свято, яке влаштувала

07:38

У Рязані прогриміли вибухи: дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗВідео

07:10

Чим відрізняються два дідусі: загадка для людей з ідеальним зором

Реклама
06:56

РФ атакувала Київ та Одесу дронами, на Харків ворог скинув КАБ: що відомоВідео

06:21

Трамп проти Зеленського: що стоїть за публічними атаками?Погляд

05:55

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти цифру 24

05:30

Яке сьогодні свято 24 лютого 2025 року: як не накликати негаразди на свою родину

05:00

Для тих, у кого HD-зір: знайдіть захованого в кімнаті метелика за 7 секунд

04:00

Влупить -21 і піде сніг: якою буде погода протягом тижня

03:31

Збиває водіїв з пантелику: що означає секретна кнопка з "медузою" в авто

03:03

Щури втечуть і не повернуться ніколи: що потрібно зробити в домі та в саду

01:46

"Переговорна стратегія президент": у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

01:30

Анатолій Анатоліч заступився за куму Loboda, яка продовжує співати російською

00:55

Як старі друзі: Усик і Роналду розповіли про приємну зустріч

Реклама
23 лютого, неділя
23:48

Євробачення-2025: конкурсант з Італії відмовився від участіВідео

23:41

Вибори у Німеччині: Мерц зробив перші заяви після перемоги

23:11

Де помилка на малюнку: лише люди з "орлиним зором" побачать розгадку за 3 секунди

22:56

"Про твої вуста": Налчаджиоглу публічно пофліртував з Іриною Білик

21:44

У Трампа поставили умови Україні та РФ для досягнення мирної домовленості

21:24

Як гроші на підтримку України працюють на американський бізнесПогляд

20:43

Допомога Україні від Китаю: Зеленський описав можливі варіанти

20:41

Гороскоп Таро на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Рибам - проблеми з грошима, Дівам - проблеми

20:24

Базовий продукт раціону "впаде" в ціні на 9%: експерт потішив прогнозом

20:22

Джинси 2025: модні варіанти на кожен день

20:13

Кінець війни, Трамп та пресконференція Зеленського: головні новини України (дайджест)

20:02

Дострокові вибори в Німеччині: оприлюднено перші результати голосування

19:34

Володимир Дантес розповів про плани на новий шлюб: "Війна навчила мене"

19:34

Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

19:08

"Є пілотний проект": Зеленський анонсував перехід України на контрактну армію

18:36

"Україна не визнає": Зеленський зробив заяву про переговори США та РФ

18:32

"Конструктивна розмова": перші деталі переговорів Єрмака з командою Трампа

18:32

Розширення НАТО: Зеленський попередив Орбана та Фіцо про небезпеку

18:27

Мох на деревах: як нейтралізувати - дієві лайфхаки

18:09

РФ хоче припинення вогню, але все не так однозначно - зовнішня розвідка

Реклама
18:03

Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня"

17:38

"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибориФотоВідео

17:36

Зеленський відповів, чи зупинили США передачу допомоги УкраїніФото

17:10

Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічіФотоВідео

17:01

"Хочу, щоб він був на нашому боці": Зеленський сказав, чого чекає від ТрампаФото

16:59

"Ми не можемо ділити все 50 на 50": Зеленський розкрив деталі угоди із США

16:46

"Це важко": Melovin зробив зізнання про роман з відомою артисткою

16:30

Не тисячі, а мільйони: скільки ракет та боєприпасів хоче виготовити РФ у 2025 році

16:00

Чи можна на Масляну прибиратись вдома: що заборонено робити цілий тиждень

15:53

Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК: "Вона буде зручною"

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти