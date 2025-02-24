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Три роки війни в Україні: до Києва прибули лідери іноземних держав

Анна Ярославська
24 лютого 2025, 08:44оновлено 24 лютого, 09:54
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Сьогодні в столиці відбудеться саміт, у якому й візьмуть участь 13 лідерів країн офлайн і 24 - онлайн.
До Києва прибула низка іноземних лідерів
До Києва прибула низка іноземних лідерів / Колаж: Главред, фото: скріншот відео

Ви дізнаєтеся:

  • Хто з іноземних лідерів сьогодні приїхав до Києва
  • У чому мета візиту гостей

Сьогодні, 24 лютого, в Україні - три роки повномасштабної війни. Цього дня до Києва прибудуть лідери 13 країн.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сьогодні в столиці відбудеться саміт, у якому й візьмуть участь лідери іноземних держав.

відео дня

"У нас будуть присутні 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери. Буде керівництво Європейського Союзу тут, у Києві, буде керівництво Європарламенту, багато делегацій... Наша платформа Україна - Nordic-Baltic, лідери північної Європи тут будуть перебувати", - сказав Зеленський на пресконференції 23 лютого.

Під час зустрічей з іноземними лідерами йтиметься про стратегію України, а також формати гарантій безпеки.

Уже відомо, що до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта. На вокзалі в Києві їх зустрів голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дивіться відео - У Києві зустріли президента Єврокомісії та президента Євроради:

Скриншот

Також 24 лютого до столиці прибули: прем'єр Канади Джастін Трюдо, президенти Литви та Латвії - Гітанас Науседа та Едгарс Рінкевічса, прем'єр Естонії Крістен Міхал та прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Дивіться відео - Київ зустрічає іноземних гостей:

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Сьогодні до Києва приїхали також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Зокрема, серед гостей:

  • президент Фінляндії Олександр Стубб;
  • прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;
  • прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоуттир;
  • прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере;
  • прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Дивіться відео - У столицю прибув третій поїзд з іноземними делегаціями:

Скриншот

Рух у Києві обмежать

Центральна частина Києва 24 лютого буде обмежена для дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами у зв'язку з приїздом іноземних делегацій до української столиці.

Зокрема, у Києві сьогодні заплановані тимчасові обмеження руху та паркування для автомобілів на деяких ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах столиці.

У період з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 діятимуть обмеження руху громадського транспорту:

  • на вулиці Велика Житомирська, а саме на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської;
  • по вулиці Михайлівській - на ділянці від вулиці Велика Житомирська до Михайлівського провулка;
  • по вулиці Володимирській - на ділянці від вулиці Велика Житомирська до Володимирського проїзду;
  • на Володимирському проїзді.

Із 07:00 до 11:00 обмежать рух громадського транспорту вулицею Хрещатик на ділянці від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.

Крім того, з 07:00 до 11:00 обмежать вхід і вихід до станції метро Майдан Незалежності. При цьому сама підземка продовжить свою роботу, але ескалатор не функціонуватиме. Також станція метро в разі оголошення повітряної тривоги діятиме як укриття.

Повітряна атака РФ на Україну 24 лютого

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря.

Рано вранці в понеділок, 24 лютого, армія РФ скинула керовану авіабомбу на Харків.

Одеську область окупанти атакували Шахедами. Воїни угруповання ВМС ЗС України знищили десять ударних БПЛА типу Shahed у небі над Одещиною.

У ніч на 24 лютого в Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У місті працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил, з вечора 23 лютого російські військові атакували Україну 185-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 113-ти ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачено (без негативних наслідків.

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