Мер Чернігова сплатив перший "транш" за російських полонених

Мер Чернігова виплатить перший "транш" за російських полонених / t.me/Pravda_Gerashchenko

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав сплачувати грошову винагороду за підбиту ворожу техніку, убитих або полонених російських окупантів, йдеться в пості радника міністра МВС Антона Геращенка в Telegram.

"Мер Чернігова заплатив за спійманих окупантів, як і обіцяв", - написав він.

На знімку, опублікованому Геращенко, можна помітити, що премію мер Чернігова заплатить за двох російських полонених - майора Леоніда Щоткіна і солдата Дмитра Опойкова - по 300 доларів за кожного.

Зазначимо, у вівторок, 1 березня, мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про винагороду за підбиту ворожу техніку БТР (150 тисяч гривень), БМП (200 тисяч гривень) або танк (250 тисяч гривень). Також він оголосив нагороду і за здалися в полон або вбитих окупантів - у розмірі 300 доларів.

Раніше стало відомо, що українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області.

Також Главред писав, що ЗСУ звільнили від російських окупантів місто Макарів Київської області і закріпилися в ньому.