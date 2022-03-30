"Колони горять": в ОП розповіли про відвід військ російських окупантів

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Збройні Сили України продовжують завдавати ударів по російським окупантам незважаючи на їх вихід з Київської області, заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Побудувалися в колони і йдуть, але йдуть з боєм. Це не те, що ми відпускаємо. Йдуть бої, засідки, контрзасідки. Виходять, до речі, дуже грамотно. Безпілотники висять. Понаставляли секретів, засідок, замінували все дуже добре. При чому місця можливих засідок замінували", — підкреслив він в ході розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Радник глави ОП пояснив, що окупаційні сили РФ відходять з боями і ведуть вогонь по мирних жителях.

"Проте, відходять вони з боєм, колони горять. Війна триває", - уточнив він.

Співрозмовник каже, що окупаційні війська відходять на територію Росії і, швидше за все, будуть перекинуті в зону ООС на Донбасі.

Арестович також додав, що після відходу окупантів Київська область "буде порожньою": "Масовий вихід військ буде. Подекуди, правда, вони ще стоять. Не знаю щодо Бучі та Гостомеля, але взагалі з позицій, які були, наприклад, на Броварському напрямку, – масовий вихід. Позиції, які були на Макарівському напрямку – там відносний рух. Є ще сили, які залишаються на місці. Може, якусь дрібницю залишать, але ми їх знищимо просто повністю.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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