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Коли закінчиться війна в Україні: у МВФ озвучили невтішний прогноз

Маріна Фурман
19 липня 2025, 18:43
286
У МВФ розкрили два сценарії розвитку подій.
ВСУ
Чи завершаться бойові дії у 2025 році / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Основне:

  • Війна в Україні, ймовірно, триватиме ще у 2026 році
  • У МВФ представили два сценарії розвитку подій

Війна в Україні, ймовірно, не закінчиться у 2025 році. Про це свідчать дані щодо фінансування на 2026 рік. Очевидно, що через затяжну війну, Київ потребуватиме більше зовнішніх ресурсів. Таку думку висловив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей під час дискусії Центру економічної стратегії.

Грей згадав бюджетну декларацію Кабміну України на 2026-2028 роки, у якій визначено 2 сценарії розвитку подій.

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Якщо в Україні покращиться безпекова ситуація, то у 2026 році військові витрати становитимуть 1,8 трлн гривень, якщо ж війна триватиме, витрати збільшаться на 750-800 млрд гривень.

"Головне питання в тому: в якому сценарії ми перебуваємо? Бюджетна декларація передбачала два сценарії… Усі партнери, залучені до підтримки України, стежать за подіями щодня. Ми бачимо сценарій, за якого може знадобитися більше фінансування", – сказав Грей.

Очільник місії МВФ наголосив на важливості прояснити це питання до того, як проєкт бюджету на 2026 рік буде подано до парламенту 15 вересня.

"Ми хочемо переглянути оцінку дефіциту фінансування. Можливо, вона зійдеться з поточними оцінками, а можливо, буде більшою. Якщо Україні буде потрібно більше фінансування, потрібно буде переконливо представити обґрунтування. Нам потрібні стабільні цифри та чіткі позиції", – підкреслив представник МВФ.

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Водночас командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що війна в Україні, найімовірніше, продовжиться після 2025 року.

Нагадаємо, Главред з посиланням на CNN писав, що війна в Україні затягнеться і триватиме ще й у 2026 році.

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Про установу: МВФ

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

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