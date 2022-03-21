"Їхав захищати свою країну": наклав на себе руки український математик, якого не випустили з РФ

Костянтин Ольмезов

У РФ наклав на себе руки український математик Костянтин Ольмезов, який жив і працював у Москві.

"...Я отримав звістки про те, що вранці (20 березня - ред.) він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може винести жаху того, що відбувається. Талановитий, перспективний математик. Ольмезов Костянтин", - написав у Telegram адвокат Дмитро Захватов.

Ольмезов опублікував передсмертний запис на Телеграм-каналі разом зі своїми віршами.

Раніше він намагався виїхати з Росії, але його затримали на автовокзалі в Москві, а через два дні заарештували на 15 діб за сфабрикованою справою за адміністративною статтею "дрібне хуліганство" за те, що він нібито порушив громадський порядок на вокзалі.

Передсмертна записка Ольмезова

"Я їхав захищати свою країну, захищати від того, хто хотів її у мене забрати", - написав математик.

Він додав, що несвобода для нього гірша за смерть.

"Мені боляче за кожну сторону в цій війні, але я бачу своїми очима, хто захищає свою землю, а хто захоплює чужу. Я бачу своїми очима, хто захищає право на відповідальність за власне життя, а хто - виправдання власної деградації... Я йду в нікуди. Але це нікуди мені миліше, ніж реальність, де частина народу відкотилася в дикість, а інша частина цьому потурає", - написав Ольмезов.

Костянтин Ольмезов народився в Україні. З 2018 року він жив у Росії, займався адитивною комбінаторикою – галузь математики, яка не представлена в Україні.

Після виходу зі спецприймальника Ольмезов отримав запрошення з Університету Австрії, куди збирався поїхати, щоб продовжити навчання.

Раніше повідомлялося про те, що від рук окупантів загинув викладач Харківського університету, який захищав власне місто, повідомляє сайт Харківського нацуніверситету імені В. Н. Каразіна.