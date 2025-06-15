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"Армія паралізована, РФ не зможе воювати": дипломат назвав стратегію успіху України

Юрій Берендій
15 червня 2025, 11:43
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Україна може паралізувати російську армію та позбавити Кремль ресурсів для подальшого продовження війни проти України, дипломат розкрив стратегію.
ВСУ
Дипломат назвав стратегію успіху України у війні / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, фото: ОК "Захід"

Про що сказав Огризко:

  • Україна може зруйнувати логістичні шляхи та паралізувати армію РФ
  • Технологічна перевага може позбавити Путіна ресурсів для ведення війни

Війна Росії проти України буде тривати доти, доки російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін буде залишатись при владі в РФ, або поки Сили оборони України не завдадуть таких ударів по Росії, після яких вона вже не зможе оговтатись. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За словами Огризка, війна — це безперервний процес забезпечення передової всім необхідним, зокрема - боєприпасами, зброєю, продовольством, пальним і мастилами. Щоб паралізувати бойове угрупування на фронті, необхідно позбавити її доступу до цього постачання.

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"Якщо українська армія перериває логістичні ланцюжки, вибиває з аеродромів, розташованих на європейській частині Росії, звідки йдуть атаки на цивільні об'єкти, якщо вона змушує російську авіацію передислокуватися за Урал, коли знищуються нафтогазові об'єкти, а також підприємства, які працюють на російський ВПК - тоді, вибачте, воювати буде нічим", - вказує він.

Він підкреслює, що для успіху України потрібно не лише фізичне протистояння, а й технологічна перевага, яку можна забезпечити шляхом руйнування логістики, інфраструктури та системи забезпечення противника. У такому випадку, за його словами, у Путіна просто не залишиться ресурсів для ведення війни.

Дипломат наголосив, що саме це має стати головною стратегією. І дії українських військових минулого тижня демонструють, що вони вже здатні діяти в такому форматі, навіть маючи обмежені ресурси. Варто лише уявити, яких результатів можна досягти при належному забезпеченні.

"Тому ми знову повертаємося до головного - нам потрібно багато сучасної зброї. Це може зламати хребет російській військовій машині", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Огризка Главреду про санкції проти РФ і майбутній саміт НАТО:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні Сили України поступово наближаються до Кримського мосту, послідовно знищуючи російські системи ППО. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан 1-го рангу запасу Павло Лакійчук.

Водночас російські війська постійно намагаються прорвати оборону ЗСУ. Зокрема, ворог активізувався між Покровськом і Костянтинівкою, де триває наступ. Противник зосередив значні сили з метою взяття під контроль Покровська, заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Крім того, як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна та США працюють над організацією зустрічі з Дональдом Трампом під час саміту G7 у Канаді 15–17 червня. Серед ключових тем — перемовини про припинення війни, санкційна політика щодо Росії та економічне партнерство.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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