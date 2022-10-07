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ЗСУ накрили позиції окупантів на півдні: понад 100 "двохсотих", спалені танки та гаубиці

7 жовтня 2022, 09:57

Українські військові підірвали три ворожих склади з боєприпасами.

Украинские военные, ВСУ, уничтоженная российская техника
ЗСУ знищили більше 100 окупантів на півдні / Колаж фото Генштаб ЗСУ, УНІАН

ЗСУ минулої доби ліквідували щонайменше 105 окупантів на півдні країни. Також вони знищили три ворожих склади з боєприпасами та багато гаубиць. Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань", - сказав він.

За добу окупанта втратили:

  • 8 танків;
  • 18 великокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";
  • самохідну гармату "Піон";
  • гармату-гаубицю 152-го калібру;
  • 4 міномети;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки.

Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіацентрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ затиснули окупантів між своїми позиціями та правим берегом Дніпра. Таким чином в цьому місці може утворитися "котел". РФ сподівається, що десантникам вийде змінити ситуацію.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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