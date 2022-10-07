ЗСУ накрили позиції окупантів на півдні: понад 100 "двохсотих", спалені танки та гаубиці

Українські військові підірвали три ворожих склади з боєприпасами.
ЗСУ минулої доби ліквідували щонайменше 105 окупантів на півдні країни. Також вони знищили три ворожих склади з боєприпасами та багато гаубиць. Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань", - сказав він.
За добу окупанта втратили:
- 8 танків;
- 18 великокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";
- самохідну гармату "Піон";
- гармату-гаубицю 152-го калібру;
- 4 міномети;
- 15 одиниць авто-бронетехніки.
Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіацентрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ затиснули окупантів між своїми позиціями та правим берегом Дніпра. Таким чином в цьому місці може утворитися "котел". РФ сподівається, що десантникам вийде змінити ситуацію.
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