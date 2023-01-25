"Знаю, звучить дивно": генсек НАТО  заявив, що шлях до миру лежить через постачання зброї Україні

Якщо Путіну вдасться досягти успіху у загарбницькій війні, з нього можуть взяти приклад інші держави, наголосив Столтенберг.

Столтенберг заявив, що шлях до миру лежить через постачання зброї Україні/ Bundeswehr, УНІАН

Не можна передбачити, скільки саме триватиме війна Росії проти України і коли вона завершиться. Проте якщо світ хоче миру завтра, він повинен підтримувати Україну сьогодні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Die Welt. Він наголосив, що як би дивно це не звучало, але шлях до миру лежить через постачання Україні зброї для захисту від країни-агресорки Росії.

"Ніхто не знає, коли закінчиться ця війна. Ми знаємо одне: якщо ви хочете миру завтра, ви повинні підтримати Україну сьогодні. Звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї. Наші інтереси безпеки виходять за рамки солідарності з Україною, тому що якщо Путін досягне успіху, інші навчаться з цього", – заявив Столтенберг.

Він наголосив, що зараз автократи всього світу спостерігають за реакцією Північноатлантичного альянсу на вторгнення РФ в Україну.

За словами Столтенберга, Росія використовує як зброю також енергоносії. І це бачить Китай, який теж використовує свою економічну міць для власних інтересів. Тому потрібно розуміти, що рішення у сфері економіки можуть теж відобразитися на політиці безпеки.

"Завжди кажуть: війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам. Так, і іноді надто серйозна, щоб залишити це олігархам", – наголосив генсек НАТО.

Раніше голова Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов спрогнозував кроки Путіна. РФ може вивести свої війська з України у серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

Нагадаємо, США заради України збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів. Вони планують упродовж 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця, щоб більше допомагати Україні.

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