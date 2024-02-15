'Життя нормального вже не буде': в ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

Росіян й надалі "штормитиме" в Чорному морі, однак ракетна небезпека нікуди не поділася, вона залишається і після знищення "Цезаря Кунікова", сказала Гуменюк.

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Ракетна небезпека не зникла після знищення "Цезаря Кунікова" / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, wikipedia.org

Попри втрату ракетоносця "Цезар Куніков", Росія зберігає потенціал для ракетних ударів по Україні. Наявність російських кораблів з ракетами в Чорному морі свідчить про загрозу, яку необхідно враховувати. Про це розповіла керівниця пресцентру Збройних сил півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Штормить" їх (росіян - ред.) сильно і буде далі "штормити", затискати, і життя нормального вже не буде. Вони це вже усвідомили. Вони (російські кораблі - ред.) все ж таки в Чорному морі є, хоча і затиснуті у південно-східній частині, але все ж таки вони там перебувають і сьогодні ще раз нагадали про те, що і "Калібри" в них є, і випустити вони їх можуть по території України. Це означає, що ракетна небезпека з моря нікуди не поділася, вона залишається", - зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти активно облаштовують свою логістику та інфраструктуру в Криму, переміщуючи майно з Новоросійська в Севастополь та в інших напрямках. Це свідчить про їхнє намагання розширити логістику та інфраструктуру для переспорядження ракет та обслуговування ракетних установок.

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Гуменюк також додала, що російський фрегат ракетоносій "Адмірал Макаров" не припиняє своє бойове чергування і може випускати ракети. Таким чином, загроза не обмежується лише масованими ракетними атаками, Росія також застосовує точкові ракетні удари.

Знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Нагадаємо, вранці 14 лютого українські військові вдарили дронами по російському великому десантному кораблю "Цезар Куніков" у акваторії Чорного моря. Корабель був затоплений біля Криму, а екіпаж не врятувався.

Також українців закликали уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги 15 лютого через можливі провокації російських окупантів після втрати корабля "Цезар Куніков". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив про можливість ворожих атак та закликав дотримуватися попереджень.

Як повідомляв Главред, російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", що перевозив вантаж з Новоросійська до Севастополя, був знищений п'ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5. Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що корабель мав 90 членів екіпажу, більшість з яких була знищена.

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