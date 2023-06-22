Жінка у Львові пішла на масаж і впала в кому: що сталося

Жінка втратила свідомість прямо під час процедури. Її відвезли в реанімацію в кретичному стані.

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Жінка під час масажу впала в кому / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Львові жінка прийшла на масаж, після чого опинилася в реанімації. Під час процедури 35-річна жінка впала в кому. Про це повідомляє zaxid.net.

В одному з медико-косметологічних центрів на вулиці Пасічній фахівець робив жінці масаж. У якийсь момент вона втратила свідомість. Виявилося, що вона впала в кому і її відвезли в реанімацію.

Жінка опинилася в лікарні у важкому стані. Тепер за її життя борються медики. Поки стан жінки вдалося стабілізувати.

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Виявилося, що у постраждалої травма шийного відділу хребта.

"Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки поліпшується, спостерігається позитивна динаміка", – повідомили медики.

У косметологічному центрі поки ніяк не коментують те, що трапилося.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що новоспечена матуся хоче змінити ім'я своєї 4-місячної дочки після того, як її чоловік заблокував усі її улюблені пропозиції. У зв'язку з цим парі довелося вибрати ім'я в останню хвилину. Однак зараз жінка шкодує про своє рішення. Пара назвала свою дочку Софією. Жінка сказала, що це дуже елегантне ім'я, проте воно дуже поширене, а їй хочеться, щоб донечку звали рідкісним ім'ям.

Також повідомлялося, що жінка вирішила назвати свою маленьку дочку на честь відомого рослини. Новоспечена матуся дуже обурила свою родичку, коли розповіла їй, як хоче назвати свою донечку. Після цього родичка заявила жінці, що це ім'я "дуже жахливе і ганебне". Натомість жінка заявила, що ім'я не було "якимось божевільним", це просто "давня назва рослини".

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