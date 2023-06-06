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На білоруських полігонах розміщуватимуться військові частини РФ - Наєв

Юлія Куришко
6 червня 2023, 15:41 оновлено 6 червня, 15:46
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Росія хоче поновити бойовий склад і переміщуватиме мобілізованих на територію Білорусі.
На білоруських полігонах розміщуватимуться військові частини РФ - Наєв
Росія може перекинути нові підрозділи у Білорусь / колаж: Главред, скріншоти із відео

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, скільки військових РФ перебуває у Білорусі. За останніми даними на території Білорусі наразі перебувають близько 500 російських військових, решту - перекинули на схід України.

"На території Білорусі перебуває російське угруповання військ, яке переміщується з території Російської Федерації. Станом на зараз їх близько пів тисячі осіб, і ми в подальшому очікуємо прибуття інших підрозділів, які будуть реформовані в нові військові частини. Ворог втрачає живу силу, йому необхідно поновлювати свій бойовий склад, і через це він переміщує особовий склад, окремі зразки техніки і готує на білоруських полігонах майбутні військові частини ЗС РФ", - повідомв командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформу.

Для поновлення бойового складу ворог переміщуватиме з Росії до Білорусі чергову партію мобілізованих.

відео дня

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

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