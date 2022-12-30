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"Стане найпотужнішою у Європі": Зеленський анонсував суттєве посилення української ППО

30 грудня 2022, 20:59
Посилення української ППО обговорювалося на нещодавньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.
'Стане найпотужнішою у Європі': Зеленський анонсував суттєве посилення української ППО
Зеленський анонсував суттєве посилення української ППО / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська протиповітряна оборона в новому році стане ще сильнішою та результативнішою. Глава держави підкреслив, що ППО України може стати найпотужнішою у Європі. Про це Зеленський сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

Як зазначив український гарант, посилення української ППО обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке вже стало 45-м у цьому році.

"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, іще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі і це буде не лише гарантією безпеки для нашої держави, але й для континенту", - сказав Зеленський.

Україна отримає від США ППО Patriot

Нещодавно у Білому домі заявили, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає від США батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Американці навчать українців керувати цими системами.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - зазначалося в повідомленні.

Що відомо про ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що із суми в 1,85 млрд. доларів, яка призначена для України, 850 мільйонів доларів піде на системи ППО Patriot.

Як зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фахівці ЗСУ можуть оволодіти керуванням зенітними ракетними комплексами Patriot за декілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS-T і NASAMS – їх вдалося освоїти за декілька тижнів.

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війна в Україні ПВО Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot
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