Зеленський показав відео з тренувань українських пілотів на F-16

Глава держави також висловив подяку коаліції F-16 і заявив, що всі українці чекають дня, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-pokazal-video-s-trenirovok-ukrainskih-pilotov-na-f-16-10544255.html Посилання скопійоване

Кадри тренування пілотів на F-16 опублікував президент / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський показав, як українські пілоти тренуються на західних винищувачах F-16.

Глава держави також висловив подяку коаліції F-16.

"Всі українці чекають дня, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад і можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти і персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день", - написав Зеленський в Telegram.

відео дня

Дивіться відео - Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії:

Літаки F-16 для України

Перша група українських пілотів, яка складається чотирьох осіб, завершить програму навчання на літаках F-16 вже до літа 2024 року. Всі пілоти з трьох груп завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на даний момент ніхто точно не знає, коли F-16 прибудуть в Україну. Введення винищувачів буде поетапним процесом, почнеться з прибуттям невеликої групи пілотів і поступовим збільшенням їхньої кількості.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по законним російським військовим цілям за межами України. При цьому генсек Альянсу не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає винищувачі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.