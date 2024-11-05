Зеленський не підпише закон про дрова: в ОП пояснили чому - BBC

Накласти вето на законопроєкт не вдасться з технічних причин.

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Зеленський не підтримає закон, прийнятий депутатами / Колаж: Главред, фото: pixabay, Володимир Зеленський, УНІАН

Що сказав Дмитро Литвин:

Президенти не підпише скандальний закон

Причини, чому Зеленський не підтримає закон про дрова не називають

Протягом останніх днів українці активно обговорюють законопроєкт, що передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації. Його ухвалили народні депутати України.

Як відомо, після цього закон має підписати президент України, однак Володимир Зеленський цього робити не збирається, заявив його радник в коментарі BBC Дмитро Литвин.

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"Президент не буде підписувати цей закон", - наголосив він.

При цьому Литвин не уточнив, з яких причин президент вирішив не підтримувати закон про дрова. Представник президента лише уточнив, що накласти вето на закон Зеленський вже не може, адже термін для цього вийшов.

Хто такий Дмитро Литвин? Дмитро Литвин - радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій, у минулому - один із спічрайтерів від початку повномасштабної війни.

Закон про дрова - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні прийняли закон, згідно з яким, за зберігання дров без документів будуть штрафувати та передбачена кримінальна відповідальність. 15 жовтня законопроект був переданий на підпис президенту.

Згодом народний депутат Юрій Камельчук пояснив, що закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, стосуватиметься лише тих, хто рубає та краде дрова у великих обсягах.

Раніше також партія "Слуга народу" з посиланням на одного з авторів законопроєкту Максима Павлюка заявила, що проголосований Верховною Радою законопроєкт спрямований на вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини, не має на меті обмежувати громадян, які використовують дрова для обігріву власних осель.

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