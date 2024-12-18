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Зелена карта для водіїв: з 2025 року запроваджуються нові правила

Анна Ярославська
18 грудня 2024, 10:08
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З 1 січня почнуть діяти нові правила оформлення договору міжнародного страхування Зелена карта для українських водіїв.
Держкордон України, карта
Оформляти зелену карту з 1 січня 2025 року потрібно по-новому / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які нові правила діятимуть для водіїв з 1 січня 2025 року
  • Коли краще оформляти Зелену карту

Водіям, які збираються перетинати кордон, варто замислитися про оформлення Зеленої карти заздалегідь. З 1 січня 2025 року оформлена безпосередньо перед перетином кордону страховка почне діяти лише наступного дня після укладення договору.

Як розповів директор Бюро "Зелена карта" Олександр Салайчук, для того, щоб в'їхати на територію країн-членів системи Зелена карта, у водія має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу. У день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок, передає LIGA.net.

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За відсутність страхового сертифіката Зелена карта в країнах системи Green card передбачено штрафи в розмірі від 150 до 1000 євро.

"У разі ДТП без відповідного страхового покриття водій не лише відповідатиме за відсутність обов'язкового страхування, а й самостійно відшкодовуватиме збитки", - сказав Салайчук.

Крім того, з 2025 року почнуть діяти й інші нові правила:

Вільне ціноутворення. З 2025 року страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії, ґрунтуючись на внутрішніх критеріях оцінки ризиків та інших ринкових факторах.

Перехід на електронний формат. З початку 2025 року водії зможуть пред'являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.

Перетин кордону України - останні новини

У Європейському Союзі впровадили автоматизовану айті-систему Entry Exit System з 10 листопада 2024 року. Реєстрація громадян третіх країн для короткострокових поїздок до ЄС діятиме і для українців. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що новий порядок не передбачатиме додаткових зборів чи ускладнень під час в'їзду. Відповідно, порядок безвізового в'їзду залишається без змін.

Як повідомляв Главред, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі в міжнародних навчальних програмах. Однак у 2024 році все змінилося, і тепер чоловіки-студенти вже можуть виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти. Викладачі українських закладів вищої освіти також можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.

Раніше в ДПСУ пояснили, чи можуть військовозобов'язані жінки перетинати кордон. Оновлення військово-облікових даних під час виїзду з України у військовозобов'язаних жінок перевіряти не будуть, розповів Андрій Демченко.

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Що таке Зелена карта

Зелена Карта (Green Card) - це міжнародний поліс цивільно-правової відповідальності водіїв. Документ є обов'язковим під час виїзду за кордон для всіх транспортних засобів, які зареєстровані в Україні.

Green Card захищає водіїв від непередбачених витрат під час поїздки. Принцип дії Зеленої Карти схожий з ОСЦПВ, лише за кордоном.

Поліс діє на території 46 країн-членів системи Зелена Карта: Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція (окрім Афону), Данія (окрім Гренландії та Фарерських островів), Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія (окрім Сеути і Мелільї), Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди (окрім Аруби, Карибських Нідерландів, Кюрасао, Сен-Мартен), Німеччина (крім Бюзінген-ам-Хохорен), Норвегія (крім Шпіцбергена і Ведмежого острова), Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція (крім Заморського регіону), Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, зокрема, Марокко, Туніс та Іран.

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