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Заступник міністра оборони раптово подав у відставку: у чому причина

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2025, 16:45
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Іван Гаврилюк зазначив, що залишає посаду за власним бажанням.
Иван Гаврилюк
Іван Гаврилюк подав у відставку / Колаж: Главред, фото: Міноборони

Що відомо:

  • Іван Гаврилюк подав у відставку з посади заступника міністра оборони
  • Сергій Стерненко вважає це поганою новиною

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк подав у відставку з посади першого заступника міністра оборони України. Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Він зазначив, що залишає посаду за власним бажанням. Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів. Цю посаду він обіймав із травня 2024 року.

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Слід зазначити, що 7 березня за рішенням уряду Іван Гаврилюк став новим членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ). У Міноборони Гаврилюк координував напрямок закупівель.

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко вважає, що це погані новини.

"Іван Гаврилюк дуже професійна у оборонці людина, націлена на результат. Таких у нас вкрай мало", - написав Стерненко.

Що відомо про Івана Гаврилюка

У Міноборони зазначають, що Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 рок у селищі Іванопіль Житомирської області. У 1988 році він став заступником керівника та керівником штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу. Також він був заступником керівника та керівником Тилу управління армійського корпусу, начальником Головного управління логістики.

У березні 2020 року Гаврилюк звільнився з військової служби. Після цього він став радником командувача Сил логістики ЗСУ. 24 лютого 2022 року він знову був прийнятий на роботу за призовом під час мобілізації на особливий період. Його призначили начальником управління зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

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