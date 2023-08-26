Україна змінила військову стратегію після таємної наради Залужного - The Guardian

Повідомляється, що Залужний провів таємне засідання на польсько-українському кордоні з командуванням НАТО.

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Залужний провів таємну нараду з високопоставленими військовими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів секретну нараду з високопоставленими військовими з НАТО. Військова рада відбулася в секретному місці на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч пройшла 11 днів тому. На ній був присутній американський генерал Крістофер Каволі і начальник штабу оборони ЗСУ Великобританії Тоні Радакін.

Повідомляється, що на нараді йшлося про військову стратегію України. Після цих обговорень стратегія України нібито змінилася.

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Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ ЗСУ - це дуже складний процес, підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ. F-16 виконує завдання винищувача-бомбардувальника, а не штурмовика, пояснив Валерій Романенко.

Своєю чергою Олексій Резніков різко відповів критикам контрнаступу. Він заявив, що все йде за планом, який був заздалегідь обговорений з партнерами.

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