Закупляють всі підряд: військовий назвав головну проблему для українських дронів

Найбільша проблема, яка пов'язана із виробництво дронів в Україні полягає в тому, що цим надважливим зараз напрямком керують абсолютно непрофесійні люди, які не розуміються на дронах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.
За його словами, в Україні немає єдиного органу, який би займався цією проблематикою.
"У нас є безліч усіляких міністерств, відомств, комітетів, які займаються куди менш важливими справами. Скажімо, міністерство у справах молоді та спорту, у якого зараз немає багато роботи, тому що, наприклад, чемпіонати з футболу не проводяться в Україні, у галузі мало грошей, але міністерство є. А міністерства, яке б займалося дронами, у нас немає", - вказує він.відео дня
Касьянов додає, що безпілотники закуповує чимало структур, зокрема: Міноборони, Нацгвардія, СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба.
"І всюди там сидять важливі чиновники, які дронів навіть в очі ніколи не бачили (хіба що на виставці), ніколи їх не розробляли і не застосовували. І всі ці люди формують державну політику. Тобто головна проблема в тому, що всім завідують абсолютно непрофесійні люди, і вже звідси випливають й інші проблеми", - резюмує військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.
Хто такий Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".
Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році.
На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.
Виробництво дронів для Сил оборони України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна в цьому році планує виробити тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, призначених для ударів в глибину території Росії, і вже існує щонайменше 10 компаній, які виготовляють дрони, здатні долітати до Москви і Санкт-Петербурга. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що українські виробники вже досягли паритету з росіянами в кількостіі виготовлених дронів.
Президент Володимир Зеленський доручив створити у структурі Збройних Сил окремий вид сил безпілотних систем. Про це йдеться в указі від 6 лютого 2024 року.
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