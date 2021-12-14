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"Відправили в пологовий вмирати": ковід забрав життя вагітної на 7 місяці, чоловік винить лікарів

14 грудня 2021, 14:44

У лікарні вперше прокоментували інцидент.

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В Одесі від коронавірусу померла вагітна дівчина / facebook.com/alexdxb9

В Одеському пологовому будинку в кінці листопада померла вагітна дівчина. Більше двох тижнів вона боролася з коронавірусом, але подолати недугу їй не вдалося.

У смерті коханої чоловік звинувачує медиків - за його словами, вони лікували її неправильно, пише "ТСН".

"Пий парацетамол і більше нічого, сиди вдома"

"Злочинна і повна бездіяльність лікарів. Дорогоцінні 10 днів були втрачені, коли моїй Ганні говорили:"пий парацетамол і більше нічого, сиди вдома". 10 днів вдома і 3 дні в лікарні. Посадили на кисень 6 літрів всього, маючи ураження легенів 50% / лікували "лазолваном" як звичайну пневмонію. Тримали в заручниках, замість того, щоб відразу відправити в пологовий будинок в пологове відділення. Її тримали і врешті-решт відправили в пологовий будинок вже вмирати. 2 дні пологового будинку і 3 реанімації. Мою дружину вбили", - розповідає Олександр.

Чоловік назвав усіх лікарів, яких вважає причетними до смерті дружини - лікаря-гінеколога, у якої на обліку перебувала його дружина, завідуючу гінекологічним відділенням і завідуючу терапевтичним відділенням лікарні.

Чоловік заявив, що" буде намагатися домагатися справедливого покарання " для лікарів, винних у смерті його дружини Анни.

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У лікарні все заперечують - лікували за протоколами

У Південній міській лікарні журналістам розповіли, що лікували вагітну пацієнтку згідно з протоколом, а коли стан жінки не покращився, прийняли рішення відправити її на лікування в обласну клінічну лікарню.

"Це страшна біда для сім'ї, ми щиро співчуваємо рідним жінки. Пацієнтка не була вакцинована, вона перебувала у нас протягом 3-х діб, потім її відправили в обласну лікарню, де є спеціалізоване відділення, що займається лікуванням вагітних хворих, і там вона перебувала 4 доби до своєї смерті. Ми відправили її в задовільному стані, але тут ситуація така, зараз воно задовільне, а через годину може істотно погіршитися", — розповів головлікар Южненської міськлікарні Роман Лиманський.

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Анна Седунова померла на 7-місяці вагітності / ТСН

Головлікар зазначає, що звинувачення медиків лікарні в неправильному лікуванні жінки несправедливі. З медзакладу вже відправили до департаменту ОДА всі документи, що стосуються лікування Ганни Седунової.

читайте також"Страшно уявити, як народитися, а мами поруч немає": подробиці смерті породіллі в Харкові"Тиск зараз йде на акушер-гінеколога. Я зазначу, що лікарі акушери-гінекологи не займаються лікуванням коронавірусної хвороби. У жінки діагностували коронавірус лабораторно 11 листопада. З 11 по 22 листопада вона перебувала під наглядом первинної медичної допомоги. Як правило, вагітним комп'ютерну томографію не проводять, їй зробили рентген і виявили, що у неї 50% легких уражено пневмонією, що не є критичним. Коли первинна допомога побачила запалення - жінку відправили до нас, і ми її госпіталізували в терапевтичне відділення, яке у нас зараз виконує функцію інфекційного", — говорить Роман Лиманський.

Головлікар зазначає, що поки жінка перебувала у них на лікуванні, в медустанові по кілька разів на день проводили консультації з лікарями акушерами-гінекологами і погоджували всі призначення.

читайте такожПотрапила до лікарні зі 100% ураження легень: у Харкові жертвою COVID-19 стала породілля"За 2-3 дні ми побачили, що стан пацієнтки погіршився, ми подзвонили в обласну лікарню і повідомили, що є така хвора. Коли ми побачили, що сатурація падає, ми прийняли рішення, погодивши його з обласною лікарнею, про транспортування жінки реанімобілем у супроводі анестезіолога в обласну лікарню. Зазначаю, ми її відправляли в задовільному стані", - каже Роман Лиманський.

Нагадавши, коронавірус забрав життя вагітної жінки разом з 7-місячним немовлям в утробі. Чоловік жінки звинувачує в смерті близьких лікарів і каже, що вони просто не діяли, написав він у Facebook.

Олександр Седунов зазначив, що вся сім'я захворіла на коронавірус ще 12 листопада. Вагітна жінка звернулася до лікарів і їй сказали пити парацетамол і перебувати вдома.

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Автор: Сергій Кущ
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вагітність коронавірус новини Одеси
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