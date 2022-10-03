Затримання закінчилося стріляниною: у Чернівцях підозрюваний убив поліцейську і поранив копа

У Чернівцях сталася перестрілка / molbuk.ua

В Чернівцях у понеділок, 3 жовтня, біля школи №27 на вулиці Воробкевича сталася стрілянина.

В результаті загинула дівчина-поліцейська. На вулиці Воробкевича перекрито рух. Там працюють правоохоронці, пише molbuk.ua.

"Зараз йде спеціальна поліцейська операція. Інформація про те, що діти перебувають у заручниках не відповідає дійсності", - зазначили у відділі комунікацій поліції Чернівецької області.

Як уточнив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, Нацполіція проводила затримання підозрюваного в розбещенні неповнолітніх.

"1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення. Підозрюваний сховався в багатоквартирному будинку", повідомив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області 24-річного молодого вчителя запідозрили в розбещенні неповнолітніх. Чоловіка затримали і помістили в слідчий ізолятор.

За інформацією правоохоронців, 24-річний педагог, співробітник одного з навчальних закладів регіону, підозрюється в розбещенні і домаганні до неповнолітніх учнів.

За версією слідства, розпусні дії викладач здійснював і при особистому спілкуванні, і під час листування в месенджерах. В результаті постраждали кілька дітей.

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