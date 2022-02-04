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Youtube видалив канали Перший незалежний і UkrLive, але вони вже створили нові акаунти

4 лютого 2022, 10:30

Після блокування в Youtube з'явилися нові канали підсанкційних ЗМІ.

Телевізор, пульт
В YouTube заблокували канали Перший Незалежний і UkrLive / УНІАН

Відеохостинг YouTube заблокував мовлення телеканалів UkrLive і Перший Незалежний, які потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони. Однак після блокування і видалення в Youtube з'явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів із загальною кількістю підписників у понад 28 тисяч.

Увечері 3 лютого в пошуку Youtube відео телеканалів UkrLive і Перший Незалежний ще відображалися, а 4 лютого відео вже недоступне.

Зокрема, при відкритті каналу Перший Незалежний на екрані з'являється таке повідомлення:

"Цей аккаунт заблокований за порушення правил спільноти YouTube".

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Відео каналів ще видаються в пошуку, але при спробі їх відкрити - сервіс публікує повідомлення "Відео недоступне, тому що пов'язаний з ним обліковий запис YouTube був видалений".

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Та ж ситуація і з Youtube-каналом UkrLive. Відеохостинг видає попередження: "Відео недоступне, тому що пов'язаний з ним обліковий запис YouTube був видалений".

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Проте подивитися ефір телеканалів UkrLive і Перший Незалежний все ж таки можна. Після їхнього блокування в Youtube з'явилися нові канали підсанкційних ЗМІ. Зокрема, UkrLive траснлює ефір на однойменному акаунті з 19,5 тис. підписників, а Перший незалежний - на Youtube-каналі під назвою Перший Незалежний Live, на якому понад 9,6 тис. підписників.

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Зазначимо, телеканали UkrLive і Перший Незалежний створювалися як альтернатива забороненим раніше телеканалам 112, NewsOne і ZIK.

Як повідомляв Главред, 28 грудня 2021 року Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалів Перший незалежний і UkrLive, які пов'язують з нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

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