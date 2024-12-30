Виведення військ ЗСУ з Курщини: експерт відповів, чи віддасть Зеленський наказ

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- За якої умови ЗСУ можуть залишити територію РФ
- Основна мета зараз – збереження життів українських воїнів
Завдання українських військових у Курській області не передбачає утримання російської території. Якщо ситуація стане загрозливою, Сили оборони можуть залишити цю зону.
Про це заявив військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Київ24".
"Чи буде наказ Зеленського на виведення військ з Курщини? Цілком можливо. Верховним головнокомандувачем, коли ситуація стане небезпечною – а йому це доповідають на Ставці постійно – буде дана команда вийти з Курщини. Тому що завдання – не тримати там території, а примусити ворога тримати там велику кількість власних військ. Вийшли з Курщини – зайдемо на Брянщину, питань нема", – пояснив він.
Гетьман підкреслив, що відхід не можна розглядати як поразку. Це необхідний крок для збереження життів українських військових, а також для захисту сил і засобів.
Водночас він зауважив, що у разі, якщо російська сторона не зможе суттєво посилити свої позиції, українські військові перебуватимуть у Курській області стільки, скільки буде потрібно.
Бої в Курській області - що відомо
Як повідомляв Главред, аналітик Василь Пехньо висловив думку, що Суджа зустрічатиме Новий рік українською. На його думку, ворог встановлює прапори РФ в Курській області задля інформаційних вкидів.
За даними DeepState, українська армія відкинула росіян у Курській області. Зазначається, що Силам оборони вдалося відбити території у ворога у Кругленькому.
Водночас розвідка Південної Кореї заявила, що ЗСУ вперше взяли в полон солдата КНДР у Курській області. До цього не було даних про взяття в полон військовослужбовців Північної Кореї, які допомагають Росії воювати проти України.
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Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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