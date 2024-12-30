Суджа зустрічатиме Новий рік українською: експерт розвінчав міфи про успіх РФ

За даними журналіста, противник з Росії ніяк не може закріпитися на Курщині.

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Експерт розвінчав міфи РФ про успіхи на Курщині / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключове:

Росіяни не захопили село Черкаська Конопелька на Курщині

Ворог встановлює прапори РФ в Курській області задля інформаційних вкидів

Нещодавно в російських ЗМІ з'явилися чутки про те, що начебто від ЗСУ зачищено село Черкаська Конопелька на схід від Суджі. За даними інформаційних ресурсів РФ, здійснили такий ривок штурмові десантні підрозділи, встановивши там прапор ВДВ.

Однак, попри всі гучні заяви рупорів Кремля, журналіст та військовий аналітик Василь Пехньо на YouTube-каналі "Фабрика новин" спростував ці чутки, заявивши, що Черкаська Конопелька лежить у межах сірої зони.

відео дня

"Навіть незважаючи на те, що наші вороги встромляють тут свої прапори, це сіра зона, - сказав експерт. - Очевидно, йдеться про забіг із прапором якогось російського десантника. Це просто ситуативний втиск прапора з неможливістю перебувати в межах даного населеного пункту", - заявив журналіст.

Щоб підтвердити свої слова, Пехньо продемонстрував відео, що його зняв ворог. На кадрах видно, як російський десантник дуже швидко ставить прапор ВДВ, після чого одразу ж втікає.

"Отже, повноцінно росіян там немає, хоч би як вони намагалися переконати у зворотному своїх інформаційних споживачів. Відповідально заявляю: тут противник не може закріпитися на Курщині, і Суджа зустрічатиме Новий рік під привітання українського президента за українським часом", – сказав Пехньо.

Бої в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, на Курщині росіяни гублять цілі батальйони всього за день. Ворог змушений спрямовувати ресурси на бої в Курській області, позбавляючи себе можливості використати ці сили на українській території.

Водночас напередодні західна преса опублікувала невтішний прогноз. Йдеться про те, що ЗСУ можуть втратити контроль над територіями в Курській області.

Своєю чергою Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський озвучив причини проведення Курської операції. За його словами, він повинен був одночасно зірвати наступ на Харків та Суми.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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