'Ми їх запросимо': Зеленський розповів про участь РФ у другому Саміті миру

Україна завершила підготовку детального документа після проведення дев'яти конференцій.

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Володимир Зеленський зробив заяву про другий Саміт миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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РФ запросять на другий Саміт миру

Москва зробить усе для затягування війни

Країна-агресор РФ отримає запрошення на другий Саміт миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю японському інформагентству Kyodo News він підкреслив, що Україна завершила підготовку детального документа після проведення дев'яти конференцій за участю десятків країн.

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"Документ готовий, і він детальний. Але як я завжди говорив - Росія зробить все, буде багато різних пропозицій з різних сторін і країн, щоб припинити можливість життя формули миру", - зазначив глава держави.

Президент підтвердив, що Росію планують запросити на Другий саміт миру.

"Як усі лідери і хотіли - на другому саміті має бути Росія, ми їх запросимо. Але я хочу нагадати країнам, які ще сумнівалися бути на першому саміті без Росії - ви побачите, Росія зробить усе, щоб спочатку скасувати формулу, потім проведення саміту, а потім скасувати свою можливість бути присутньою на другому саміті. Вона не зацікавлена в закінченні війни", - додав Зеленський.

/ Инфографика: Главред

Раніше повідомлялося, що другий саміт миру, який планували провести в листопаді 2024 року, не відбудеться. Питання проведення саміту вирішуватимуть уже після завершення тематичних конференцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хотіла б провести Другий саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджено.

Як повідомляв раніше Главред, Київ не приховує, що очікує участі в саміті російської делегації, однак Москва запрошення відхилила. Свою участь також підтвердив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.

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Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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