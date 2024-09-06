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ЗСУ повернули контроль над частиною Нью-Йорка та прорвалися з оточення - "Азов"

Анна Косик
6 вересня 2024, 10:47
176
Українські військові провели успішні наступальні дії на одному з найгарячіших напрямків та стабілізували, на той момент, катастрофічну ситуацію.
Взрыв, Нью-Йорк на карте
Ситуація в районі Нью-Йорка залишається напруженою, однак захисники тримають оборону / Колаж: Главред, фото: скрін з відео "Азову", скрін з DeepState

12 бригада спеціального призначення "Азов" разом із суміжними підрозділами стабілізувала ситуацію в Нью-Йорку, що на Донеччині, та повернула контроль над частиною селища.

Як повідомили в Telegram "Азову", бригада була залучена до оборонних дій безпосередньо у населеному пункті та на околицях з метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку.

"На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - йдеться у повідомленні.

відео дня

На даний момент у бригаді ситуацію на цьому напрямку оцінюють, як напружену. Окупаційні війська РФ до 15 раз штурмують українських бійців, однак вони тримають оборону та контратакують.

ЗСУ повернули контроль над частиною Нью-Йорка та прорвалися з оточення - 'Азов'
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео боїв "Азову" у Нью-Йорку:

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - додали в "Азові".

Що таке бригада НГУ "Азов"?

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Ситуація на Торецькому напрямку - що відомо

Нагадаємо, російські окупанти проводять безперервні наступальні операції вже протягом декількох тижнів на Торецькому напрямку намагаючись окупувати місто Торецьк, що на Донеччині.

З серпня 2024 року у міській забудові біля Торецька Донецької області тривають важкі бої. Інколи в місто проникають диверсійно-розвідувальні групи окупантів.

Російські ДРГ заходять і в місто Торецьк Донецької області, однак, українські захисники їх успішно вибивають за межі населеного пункту. При цьому у місті залишилося все ще близько 1700 цивільних.

Інші новини про роботу "Азову":

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