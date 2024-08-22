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ЗСУ в Курській області "вдарили під дих": РФ виводить війська з Бердянського району

Анна Косик
22 серпня 2024, 12:42
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З деяких населених пунктів окупанти вийшли усім контингентом, їх, найімовірніше, перекидають у Курську область.
Карта Бердянска, армия рф
Окупанти перекидають війська через нестачу живої сили в Курській області / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, скрін з DeepState

Окупаційну армію РФ виводять з деяких населених пунктів тимчасово окупованого Бердянського району. Місцева влада пов'язує таке рішення із необхідністю перекидати війська на територію Курської області.

Як розповів в етері телеканалу FREEДОМ заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, ще з 4-5 дня Курської операції росіяни почали виводити військовий контингент з тимчасово окупованих територій.

"В деяких населених пунктах, у деяких селах місцеві повідомляли, що знявся весь абсолютно контингент, який займав село, тобто особовий склад там обчислювався, припустімо, у сотнях, й не стало абсолютно нікого. Тобто людей це дуже приємно здивувало. І тенденція така тривала", — сказав він.

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Український чиновник пояснив, що йде мова про тил, де були зосереджені війська ворога для відправки на фронт у Запорізькій та Донецькій областях. Однак плани тепер змінилися і вони попрямують обороняти Курську область.

"Однозначно й очевидно, що тенденція така, що війська з різним інтервалом, з різною швидкістю, але залишають практично по черзі всю територію окупованої Запорізької області. Бердянський район тому чітке підтвердження", додав Дудукалов.

Хто такий Віктор Дудукалов?

Віктор Дудукалов - заступник голови Бердянської районної ради. З 2015 по 2017 рік — голова Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області, а з грудня 2017 року по 2019 рік – голова Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області.

Рішення військового командування РФ у відповідь на Курську операцію ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують наступ у Курській області, що змушує Кремль обговорювати можливість нової хвилі мобілізації. Росія може оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року через нестачу резервів.

Останні місяці великі втрати в армії країни-агресора Росії змушують вороже командування залучати до бойових дій непідготовлених солдатів. Додатковою проблемою для РФ став прорив ЗСУ у Курську область. Щоб перекрити необхідну кількість особового складу у цьому регіоні Росії доводиться "кидати" туди підрозділи, наприклад, Повітряно-космічних сил.

Раніше стало відомо, що військове командування РФ передислокувало підрозділи з напрямку Часів Яру до Курської області для протидії операції Збройних сил України.

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