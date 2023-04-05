ЗСУ здійснили контратаку біля Авдіївки і просунулися вперед – ISW

Поки що невідомо, чи залишилися захисники України на нових позиціях, чи покинули їх після проведення розвідувальної операції.

ЗСУ здійснили контрудар біля Авдіївки / 93 ОМБр Холодний Яр

Українські військові провели контрудар на південь від міста Авдіївка у Донецькій області. Їм вдалося трохи просунутися вперед.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що захисники України, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки.

"Українські сили, ймовірно, здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки, що за 17 км на північний схід від Авдіївки, і просунулися впритул до населеного пункту", – зазначають в ISW.

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У той же час американські аналітики наголошують, що незрозуміло, чи утримують українські військові вищезгадані позиції, чи вони залишили їх, провівши розвідувальну операцію.

Ситуація в Авдіївці

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські окупанти можуть перекинути основні сили до міста Авдіївка на Донеччині. Цей напрямок може стати ще гарячішим, ніж Бахмут. Експерт зазначає, що російські загарбники можуть переключитися на захоплення Авдіївки, тому що їм уже багато місяців підряд не вдається захопити Бахмут.

Також Жданов зазначає, що шанси захопити Авдіївку у Росії набагато менше, ніж шанси взяти Бахмут. За його словами, Україна "зробила висновки" після Бахмута, тому у випадку з Авдіївкою місто закрили відразу. Звідти евакуюють цивільних разом з міськими службами і готуються до оборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що армія країни-агресора РФ веде наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно успіху не має. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку. За її словами, ситуація на сході в районах ведення оборонної операції "залишається досить складною".

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