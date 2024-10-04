ЗСУ можуть завдати удару не лише по Кримському мосту: названо ще три цілі

Зараз можливість РФ моніторити повітряний простір дуже знижена.

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Кримський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstatemap

У тимчасово окупованому Криму, попри відсутність у країни-агресорки Росії можливостей виробництва систем ППО у необхідних обсягах, створено глибокоешелоновану оборону з використанням різних зенітно-ракетних комплексів. Однак, Сили оборони України вже неодноразово продемонстрували, що здатні досягати цілей на півострові. Про це сказав військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

Він наголосив, що знищення російської радіолокаційної станції "Небо-М" полегшує це завдання.

"Можливість російської сторони моніторити повітряний простір знижена у рази. А це дозволяє завдавати ударів не лише по Кримському мосту, а й стратегічних цілях на території тимчасово окупованого українського Криму. Йдеться насамперед про військові аеродроми. Це "Саки", це "Бельбек", це Джанкойський аеродром. Але ключовою ціллю залишається Кримський міст", - підкреслив Снєгирьов. відео дня

За його словами, навіть самі окупанти розглядають кілька варіантів того, як міст може бути знищений Силами оборони України: і з повітря, і з води.

Снєгирьов додав, що у всіх цих випадках Україна має можливість використати інноваційні технології.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Кримський міст - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна виступила на усних слуханнях щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Там закликали трибунал зобов'язати Росію знести Керченський міст.

Також відомо, що Росія готується до масштабної атаки на Кримський міст. Зокрема, у районі переправи встановлено дві установки ППО "Панцир" та інші системи оборони.

Крім того, учасники кримського опору зазначають, що на Кримському мосту відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання окремих частин.

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