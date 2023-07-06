УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

Олексій Тесля
6 липня 2023, 15:06 оновлено 6 липня, 15:54
332
Ударні підрозділи ЗСУ продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах на півдні.
ВСУ
ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

На Таврійському напрямку продовжується просування сил оборони України вперед і звільнення територій, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Воїни мають успіхи. Артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше трьох рот", - написав він у Telegram-каналі.

Крім того, знищено 47 одиниць військової техніки противника.

відео дня

Зокрема:

  • 6 танків;
  • 3 ББМ;
  • 4 гармати Д-30;
  • гармата 2С5 "Гіацинт-з";
  • 4 БПЛА"Zala";
  • БПЛА"Supercam";
  • 2 самохідних артилерійських установки"Акація";
  • гаубиця "Мста-з";
  • комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
  • зенітний ракетний комплекс"Бук";
  • РЛС"Зоопарк";
  • 2 станції РЕБ;
  • автомобільна техніка.

"Також було знищено п'ять складів боєприпасів ворога. Рухаємося, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю", - додав Тарнавський.

Screenshot
Повідомлення а. Тарнавського / t.me/otarnavskiy

Подробиці просування ЗСУ на півдні

Російські окупанти не здогадуються, де буде головний прорив Збройних Сил України під час наступу на Бердянськ та Мелітополь, а тому постійно перекидають підрозділи на різні напрямки, розповів під час брифінгу спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Незважаючи на тотальне мінування місцевості на півдні Запорізької області маємо ретельні плани продовження наступальних дій, ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах. Проводять розмінування шляхів висунення. Є ефективна аеророзвідка місцевості. Завдаємо вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. Здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби. У готовності номер 1 продовжувати наступальні дії", – зазначив він.

За його словами, сили оборони угруповання "Таврія" ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках: "Що стосується поступального руху вперед на південь у напрямку Бердянська, то можемо сказати, що тут російські окупанти чинять потужний опір, вони перебувають у так званій активній обороні, зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах і тенденція така, що ми створюємо системний тиск нашими наступальними діями".

"Саме за цими двома векторами є суттєвий прогрес. Ворог не знає і не здогадується, де може статися найбільший прорив. Він передислокує час від часу свої підрозділи, посилюючи ті чи інші напрямки. Намагається прорахувати наші дії, це створює певну хаотичність, чим ми і користуємося", — додав Шершень.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше начальник штабу оборони Британії, адмірал Ентоні Радакін прокоментував ситуацію навколо контрнаступу Збройних сил України.

Він звернув увагу на те, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки все ще не почалося.

Український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише "превью" до прийдешніх результатами. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Ми йдемо вперед": Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ

"Ми йдемо вперед": Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ

17:02 Україна
Цілували українську землю: Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітей

Цілували українську землю: Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітей

16:05 Україна
ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

15:06 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:02

"Ми йдемо вперед": Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ

16:50

Ще один Міддлтон: у родині принцеси Уельської поповнення

16:41

Солістка KAZKA зізналася фанатам, коли зіграє весілля з коханим

16:16

Навіщо п'ють зелений чай з лимоном: приголомшливі факти про простий напій

16:05

Цілували українську землю: Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітейФото

В Кремлі готуються до заворушень, Путін більше нічого не вирішує – ЯгунВ Кремлі готуються до заворушень, Путін більше нічого не вирішує – Ягун
15:58

Чим можна відкрити вино, якщо немає штопора: чоловік показав 4 дивовижних способа

15:55

Під Києвом випав величезний град розміром з куряче яйцеВідео

15:54

Віщують шалену удачу: щасливі числа для Раків в 2023 році

15:38

"Він знає таємниці Путіна": генерал-майор сказав, хто стоїть за Пригожиним

Реклама
15:27

Готувати так просто: військовий ЗСУ показав рецепт унікального обіду для українських захисниківВідео

15:17

Захвату немає меж: жінка придумала, як застосувати овочерізку не за призначенням

15:17

У Макіївці знищили великий склад зброї росіян: Маляр розкрила деталі удару

15:06

ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

14:29

РФ стоїть на межі, вона дозріла до громадянської війни – Буданов

14:20

Атошник чи атовець: Авраменко звернувся до українців з вкрай важливим правиломВідео

14:09

Не Ф'юрі: стало відомо, коли і проти кого проведе свій наступний бій Усик

13:52

СБУ затримала інтернет-пірата, який підпільно транслював програми росТБ в Україні та контент українських медіагруп

13:50

Врятувалися дивом: пара з дитиною вискочила з дому у Львові за хвилину до удару

13:44

Невпізнавана: нове фото Ані Лорак висміюють за фотошоп

13:40

Скасування призову: Шмигаль розповів, які зміни чекають армію України після війни

Реклама
13:36

Експерт пояснив, чому Путін усіма силами домагається смерті Саакашвілі

13:17

Гроші до них не липнуть: 3 знака зодіаку, які несумісні з богатством

13:12

Число танків у ЗСУ зростає, РФ втрачає перевагу у важкій зброї — Bloomberg

13:04

Користь і шкода яєць: що буде, якщо їсти їх кожен день

12:56

Кацуріна вперше порушила мовчання після чуток про розставання з Дантесом

12:46

Військком розповів, хто перш за все потрапить під мобілізацію влітку 2023 року

12:40

"Табори ми не зводимо": Лукашенко заявив, що "вагнерівців" у Білорусі немає

12:38

До і після: Хливнюк показав, як війна змінила його

12:18

РФ вбила сім'ю українського журналіста: подробиці ракетного удару по Львову

12:17

"Здохла": у мережі з'явилася інформація про смерть ЛолітиВідео

12:10

Як досвідчені господині заготовляють малину на зиму: 2 найкращі способи

12:07

Ольга Сумська висловилася про дочку-мовчанку, яка живе в Москві

12:01

"Поламані ребра": у Мережі дізналися, чому Суровікін не виходить на публіку

12:00

Путін мстить Саакашвілі, але його можуть повернути в Україну за втручання США - ВасадзеЕксклюзив

11:52

У Росії перезняли фільм, щоб вирізати звідти Машу Машкову

11:52

Росія не справляється із наступом ЗСУ та стягнула війська з усієї країни - розвідка Британії

11:39

Назвав цуценя так, що мама соромиться з ним гуляти: чоловік "блиснув" гумором

11:31

"Китай зробив ставку": генерал СБУ назвав ймовірного наступника ПутінаВідео

11:31

Головки будуть розміром з кулак: названо найкраще добриво для часнику

11:30

"Дістала": дочка Полякової показала, що учудив її бойфренд

Реклама
11:22

Головоломка для людей з високим IQ: потрібно знайти слово "теніс" за 20 секунд

11:17

Українська співачка стала жертвою нічної атаки Росії по Львову

11:13

ФСБ проти Міноборони РФ: генерал розповів про битву за Кремль

10:56

Буде смачнішою: шеф-кухар показав незвичайний спосіб чищення картопліВідео

10:55

Летіли на Київ, але згорнули до Львова: Ігнат повідав деталі ракетної атаки

10:51

"Кому потрібен твій шлак": MARUV показалася в новому образі, але її захейтилиВідео

10:50

Виростуть розкішні троянди на заздрість сусідам: як застосовувати йод для квітів

10:26

Генерал спрогнозував, чи може Путін тримати Кремль у вузді після бунту ПригожинаВідео

10:24

Помер актор з фільму "Д'артаньян і три мушкетери"

10:15

Як зрозуміти, що м'ясо не свіже: хитрощі, які точно не підведуть

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти