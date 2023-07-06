ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

Ударні підрозділи ЗСУ продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах на півдні.

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ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

На Таврійському напрямку продовжується просування сил оборони України вперед і звільнення територій, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Воїни мають успіхи. Артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше трьох рот", - написав він у Telegram-каналі.

Крім того, знищено 47 одиниць військової техніки противника.

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Зокрема:

6 танків;

3 ББМ;

4 гармати Д-30;

гармата 2С5 "Гіацинт-з";

4 БПЛА"Zala";

БПЛА"Supercam";

2 самохідних артилерійських установки"Акація";

гаубиця "Мста-з";

комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";

зенітний ракетний комплекс"Бук";

РЛС"Зоопарк";

2 станції РЕБ;

автомобільна техніка.

"Також було знищено п'ять складів боєприпасів ворога. Рухаємося, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю", - додав Тарнавський.

Повідомлення а. Тарнавського / t.me/otarnavskiy

Подробиці просування ЗСУ на півдні

Російські окупанти не здогадуються, де буде головний прорив Збройних Сил України під час наступу на Бердянськ та Мелітополь, а тому постійно перекидають підрозділи на різні напрямки, розповів під час брифінгу спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Незважаючи на тотальне мінування місцевості на півдні Запорізької області маємо ретельні плани продовження наступальних дій, ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах. Проводять розмінування шляхів висунення. Є ефективна аеророзвідка місцевості. Завдаємо вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. Здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби. У готовності номер 1 продовжувати наступальні дії", – зазначив він.

За його словами, сили оборони угруповання "Таврія" ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках: "Що стосується поступального руху вперед на південь у напрямку Бердянська, то можемо сказати, що тут російські окупанти чинять потужний опір, вони перебувають у так званій активній обороні, зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах і тенденція така, що ми створюємо системний тиск нашими наступальними діями".

"Саме за цими двома векторами є суттєвий прогрес. Ворог не знає і не здогадується, де може статися найбільший прорив. Він передислокує час від часу свої підрозділи, посилюючи ті чи інші напрямки. Намагається прорахувати наші дії, це створює певну хаотичність, чим ми і користуємося", — додав Шершень.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше начальник штабу оборони Британії, адмірал Ентоні Радакін прокоментував ситуацію навколо контрнаступу Збройних сил України.

Він звернув увагу на те, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки все ще не почалося.

Український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише "превью" до прийдешніх результатами. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

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