"Україна має успіхи у виробництві власних ракет": Мінстратегпром заінтригував заявою

Україна зараз впевнено рухається до збільшення виготовлення власної зброї. Основні сили спрямовуються на виготовлення власних ракет, і в цьому вже є певні успіхи.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю PAP. При цьому він наголосив, що наша держава хоче стати найбільшим виробником зброї серед європейських держав.
"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі… Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", – розповів Камишін.
Конкретні цифри щодо того, які зараз виробничі потужності має наша держава, міністр не наводив. Але він зазначив, що вони зросли вдвічі за минулий місяць.
Камишін додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості співпрацює з виробниками і надає їм різну підтримку. Він зазначив, що відомство є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співробітництву між усіма учасниками ОПК.
Війна в Україні
Нагадаємо, в Естонії радять не квапити контрнаступ і зазначають, що ЗСУ стикнулися з викликами. Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк закликав Захід не завищувати сподівань від наступальної операції України й зауважив виклики, з якими стикнулися ЗСУ на шляху до звільнення територій. Зокрема, йдеться про оборонні рубежі росіян.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки. В окупантів вже зовсім немає зверхності і вони дуже добре готуються та заміновують позиції, повідомив Сергій Череватий.
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що війна завершиться, коли перенесеться в РФ. Якщо Україна матиме багато власного озброєння, то момент завершення війни наближатиметься швидше.
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