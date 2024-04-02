Всі порушення будуть зафіксовані: Кабмін анонсував нову хвилю перевірок ВЛК

Масові перевірки військово-лікарських комісій розпочнуться вже у квітні цього року.

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У квітні розпочнеться нова хвиля перевірок ВЛК / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

В Україні розпочнеться нова хвиля перевірок ВЛК. Це відбудеться вже у квітні. Про це під час засідання уряду заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вже були перевірені понад 53 тисячі медико-експертних справ і були зафіксовані порушення. Тому такі перевірки стануть регулярними.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він. відео дня

До того ж в Україні хочуть покращити зручність проходження ВЛК в рамках цифровізації та дебюрократизації.

"Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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