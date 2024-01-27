Усе це вже було в Криму: в Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії

Депутат окреслив можливі наслідки для українського народу в разі перемоги Росії у війні проти України.

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В Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

У випадку перемоги Російської Федерації у війні проти України світ стане набагато гіршим, а Україна буде місцем, де українці не зможуть жити. Про це під час чату на Главреді заявив народний депутат України дипломат Богдан Яременко.

"Можливо, хтось в Україні думає, що не багато що зміниться внаслідок зміни адміністрації з української на російську, але я думаю, що зміниться багато для переважної більшості українців, які звикли жити в повазі до себе. А ми стали марнославними людьми, хочемо мати те, на що заслуговуємо, розуміємо, що заслуговуємо на хороше, причому багато хорошого", - вказує депутат.

За його словами, вучасна російська культура не в змозі забезпечити це. Нардеп додає, що для тих, хто сподівався на краще, така ситуація може стати розчаруванням. А для більш активних осіб це може стати загрозою для їхнього життя та свободи.

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"Ми бачили, як усе це відбувалося в Криму, як росіяни негайно масово зачищають територію. Буча - ось вам зразок того, що відбувається в плані підготовки території для діяльності російської адміністрації. Ті, хто чинить опір або може його чинити, з точки зору росіян, фізично знищуються в дуже жорсткий спосіб. Думаю, що розстрільні списки по більшості міст є. Немає жодного сумніву, що в них є всі депутати, переважна більшість представників міністерств, політики, які не при владі, а також громадські активісти", - наголошує дипломат.

Богдан Яременко наголошує на тому, що у українців немає іншого вибору, окрім як перемогти і відстояти своє.

"У перші дні війни я дуже боявся, що ми можемо програти. Коли зрозумів, що росіяни не можуть захопити аеропорти навколо Києва, моя віра в те, що ми не програємо цю війну, з кожним днем ставала міцнішою. Як українець, я до літа 2022 року вже не сумнівався в тому, що ми не програємо цю війну. Як для міжнародника, для мене фінальною крапкою став приїзд Байдена до Києва, який показав, що світ не бачить Україну стороною, яка програє в цій війні. Цей візит був майже рік тому. Американські президенти не приїжджають туди, де вони можуть програти. Це стратегічний розрахунок", - робить висновок депутат.

Депутат вказує на те, що українці будуть змушені пройти через багато випробувань, втратити багато, і це також буде важко з економічної точки зору. Однак, за його словами, в кінці кінців, український народ зможе отримати те, за що боремося - право на самостійне визначення нашого майбутнього на власній землі.

Яременко додає, що у війні вже є деякі позитивні моменти, такі як повна інтеграція України у світову спільноту: культурно, інформаційно, ментально та політично.

"Ми стали частиною світу. Уже всі знають Christmas carol's, і знають, що Леонтович - українець, що "Мрія" - це український, а не російський літак, нехай навіть і знищений, і що Pink Floyd співають українську пісню "Червона калина". Тобто ми стали частиною інформаційного поля, абсорбовані світом як його частина. Це і є свідченням того, що повністю знищити нас уже неможливо, ми відновимося. Гарантією тому є і українці, які роз'їхалися по всьому світу, і українці, які воюють в Україні. Ми здатні продукувати величезний культурний, суспільний і соціальний продукт. Це є свідченням того, що в нас просто неймовірна здатність до регенерації, до відновлення себе", - резюмував народний депутат України Богдан Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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