УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Усе це вже було в Криму: в Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії

Юрій Берендій
27 січня 2024, 14:51
Депутат окреслив можливі наслідки для українського народу в разі перемоги Росії у війні проти України.
Усе це вже було в Криму: в Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії
В Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

У випадку перемоги Російської Федерації у війні проти України світ стане набагато гіршим, а Україна буде місцем, де українці не зможуть жити. Про це під час чату на Главреді заявив народний депутат України дипломат Богдан Яременко.

"Можливо, хтось в Україні думає, що не багато що зміниться внаслідок зміни адміністрації з української на російську, але я думаю, що зміниться багато для переважної більшості українців, які звикли жити в повазі до себе. А ми стали марнославними людьми, хочемо мати те, на що заслуговуємо, розуміємо, що заслуговуємо на хороше, причому багато хорошого", - вказує депутат.

За його словами, вучасна російська культура не в змозі забезпечити це. Нардеп додає, що для тих, хто сподівався на краще, така ситуація може стати розчаруванням. А для більш активних осіб це може стати загрозою для їхнього життя та свободи.

відео дня

"Ми бачили, як усе це відбувалося в Криму, як росіяни негайно масово зачищають територію. Буча - ось вам зразок того, що відбувається в плані підготовки території для діяльності російської адміністрації. Ті, хто чинить опір або може його чинити, з точки зору росіян, фізично знищуються в дуже жорсткий спосіб. Думаю, що розстрільні списки по більшості міст є. Немає жодного сумніву, що в них є всі депутати, переважна більшість представників міністерств, політики, які не при владі, а також громадські активісти", - наголошує дипломат.

Богдан Яременко наголошує на тому, що у українців немає іншого вибору, окрім як перемогти і відстояти своє.

"У перші дні війни я дуже боявся, що ми можемо програти. Коли зрозумів, що росіяни не можуть захопити аеропорти навколо Києва, моя віра в те, що ми не програємо цю війну, з кожним днем ставала міцнішою. Як українець, я до літа 2022 року вже не сумнівався в тому, що ми не програємо цю війну. Як для міжнародника, для мене фінальною крапкою став приїзд Байдена до Києва, який показав, що світ не бачить Україну стороною, яка програє в цій війні. Цей візит був майже рік тому. Американські президенти не приїжджають туди, де вони можуть програти. Це стратегічний розрахунок", - робить висновок депутат.

Депутат вказує на те, що українці будуть змушені пройти через багато випробувань, втратити багато, і це також буде важко з економічної точки зору. Однак, за його словами, в кінці кінців, український народ зможе отримати те, за що боремося - право на самостійне визначення нашого майбутнього на власній землі.

Яременко додає, що у війні вже є деякі позитивні моменти, такі як повна інтеграція України у світову спільноту: культурно, інформаційно, ментально та політично.

"Ми стали частиною світу. Уже всі знають Christmas carol's, і знають, що Леонтович - українець, що "Мрія" - це український, а не російський літак, нехай навіть і знищений, і що Pink Floyd співають українську пісню "Червона калина". Тобто ми стали частиною інформаційного поля, абсорбовані світом як його частина. Це і є свідченням того, що повністю знищити нас уже неможливо, ми відновимося. Гарантією тому є і українці, які роз'їхалися по всьому світу, і українці, які воюють в Україні. Ми здатні продукувати величезний культурний, суспільний і соціальний продукт. Це є свідченням того, що в нас просто неймовірна здатність до регенерації, до відновлення себе", - резюмував народний депутат України Богдан Яременко.

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Авдіївка продовжує бути ключовим напрямком для наступальних операцій російських окупаційних військ. Ворожі сили проводять тристоронню атаку з метою оточення міста з півночі, півдня та сходу. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х, посилаючись на дані розвідки.

Російські окупанти знову збільшили інтенсивність наступальних дій на Куп'янському напрямку. Важкі бої відбуваються в районі населених пунктів Синьківка і Табаївка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляється нова стратегія підтримки України. Головний акцент не буде зроблено не на поверненні захоплених Росією територій, а на відбитті нових атак російської окупаційної армії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Мобілізація в Україні: в Раді повідомили про деталі нового законопроекту

Мобілізація в Україні: в Раді повідомили про деталі нового законопроекту

16:15 Україна
"50 років миру": у Зеленського назвали, як закінчити війну поразкою Росії

"50 років миру": у Зеленського назвали, як закінчити війну поразкою Росії

15:50 Україна
Путін "зібрався" воювати ще декілька років: у The Telegraph назвали терміни

Путін "зібрався" воювати ще декілька років: у The Telegraph назвали терміни

14:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:15

Мобілізація в Україні: в Раді повідомили про деталі нового законопроекту

16:09

ЗСУ і СБУ працюють: нардеп зробив прогноз щодо знищення Кримського мосту

15:50

"50 років миру": у Зеленського назвали, як закінчити війну поразкою Росії

14:51

Усе це вже було в Криму: в Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії

14:42

"Нова Московія" замість РФ: Росія зменшиться до Підмосков'я – командир РДК

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:36

Путін "зібрався" воювати ще декілька років: у The Telegraph назвали терміни

14:26

Чи є загроза нового наступу окупантів на Харків: у ЗСУ відповіли

14:22

Репера Моргенштерна не пустили в ОАЕ: що сталося

14:19

День ангела в лютому 2024: як назвати новонародженого цього місяця

Реклама
14:00

Перейшли в наступ з 3 напрямків: британська розвідка назвала головну ціль росіян

13:57

РФ може піти у велику атаку на Харківщині: Синєгубов назвав напрямокВідео

13:42

Гороскоп на завтра 28 січня: Скорпіону - нові друзі, Водолію - новини від родичів

13:16

У США затягують допомогу Україні, до Байдена їде Шольц: у Bloomberg дізналися деталі

13:11

Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині - ОВА

13:07

Лише люди з найгострішим зором знайдуть яблуко за 9 секунд: ілюзія для геніїв

12:42

Румунія відмовилася від участі в Євробаченні - 2024: що сталося

12:32

Ворог перейшов в наступ на ключовому напрямку: бригадний генерал розкрив деталі

12:27

Гороскоп Таро на лютий 2024: Ракам - гарна новина, Левам - сварка, Дівам - переїздВідео

12:06

Бунт республіканців, підігрів від Трампа та ультиматум Байдена: що відбувається у Техасі

11:58

Відступили з величезними втратами: полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом

Реклама
11:56

Церковне свято 28 січня: заборони на день преподобного Юхима

11:19

У Польщі перекинувся автобус з українцями: що відомо про ДТП

10:38

Гості ніколи не здогадаються з чого він: найніжніший мус із манки за 10 хвилин

10:37

Нічна атака РФ: окупанти вдарили ракетою по дитсадку та підприємству в Слов'янськуВідео

10:36

США розмістять ядерну зброю у свого найпотужнішого союзника - The Telegraph

10:23

"Маніакальне переслідування незгодних": Галкін розповів, як РФ намагається позбавити його концертів за кордоном

09:53

РФ буде стурбована: хусити атакували танкер із російською нафтою - Bloomberg

09:31

На крок ближче до $61 млрд для України: у США досягли угоди щодо кордону - CNN

09:00

Будь-яке припинення вогню піде на користь РФ: в ISW назвали справжню мету Путіна

08:45

Путін не зупиниться: у Британії назвали умови підтримки України

08:25

Лише геній знайде число 7525 за 8 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

08:10

Морська блокада Росії: нова загроза для КремляПогляд

07:55

У США розробляють стратегію допомоги Україні: про повернення територій не йдеться - WP

06:10

Кремль хоче виставити Україну як "державу-терориста"Погляд

05:30

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 4 секунди знайти літеру Y

04:40

Як можна заразитися ВІЛ: міфи та реальні способи інфікування

03:15

"Можемо чекати будь-яких сюрпризів": експерт оцінив, чи отримає Україна Taurus

02:30

Ви користувались дезодорантом неправильно: лікар назвала неочікувану причину

01:30

Імовірність війни РФ із НАТО: у Раді розповіли про військові приготування ФРН

00:26

Росіяни шкодують, що зайшли в Крохмальне: Фітьо розповів, як ЗСУ виграли позиції

Реклама
26 січня, п'ятниця
23:55

Тільки одиниці за 8 секунд вгадають, що не так на картинці: загадка для найкмітливіших

23:40

РФ із затримкою передала список пасажирів Іл-76: 65 військових мали повернути - Коордштаб

23:13

"Драконівські методи": підполковник хоче мобілізувати всіх жінок і чоловіків від 18 років

22:54

Спрагу влади Путіна не втамувати: РФ не втратить шансу напасти на НАТО - розвідка Німеччини

22:54

Пугачова прокоментувала відео маленької українки, яка готує національні стравиВідео

22:35

Для чого потрібно спати вночі: лікар розкрив головний секрет молодості та довголіття

22:29

Складно ходити: зрадниця Асті звернулася до шанувальників

21:40

В Україну влітає циклон: погода дивуватиме на вихідних

21:30

Окупантів кинуть в Україні: нардеп розповів, чи виведе РФ війська у 2024 році

21:22

Сертифікати військовозобов'язаних: в Україні впровадять новий документ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти