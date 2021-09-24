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Коронавірус в Україні 24 вересня: понад 9 тисяч нових заражених за добу та 140 жертв

24 сентября 2021, 08:17
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В Україні зафіксували ще 9058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень COVID-19 у Харківській та Дніпропетровській областях.

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів / ua.depositphotos.com

Станом на ранок п'ятниці, 24 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9058 жителів країни. Зокрема, захворіли 849 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 060 осіб; летальних випадків - 140; одужали 2 415 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 379 483 людини;
  • одужали - 2 240 388 осіб;
  • летальних випадків - 55 424;
  • проведено ПЛР-тестів - 12 633 853.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 24 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 23 вересня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 866 жителів країни. Було госпіталізовано 2 070 осіб; летальних випадків - 123; одужали 2 305 осіб.

З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. В країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

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Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. При цьому глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.

Прогноз динаміки розвитку четвертої хвилі коронавірусу в Україні на 200 днів виявив стадію її зростання. Нова хвиля, спровокована штамом Дельта, може пройти швидко. На піку може фіксуватися 15-18 тисяч заражень вірусом на добу. Четверта хвиля повинна піти на спад в кінці 2021 року, йдеться в дослідженні Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко розповів, що подолати коронавірус можна впродовж декількох тижнів. Тривалість лікування хвороби залежить від ураження дихальної системи.

Інфекціоніст-пульмонолог Світлана Гук пояснила, чи потрібно збивати температуру при COVID-19, коли це необхідно і який препарат приймати.

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