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Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФ

Олексій Тесля
22 березня 2025, 09:50
68
Повітряний напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.
Скріншот
Наслідки ударів РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Важливо:

  • Сил оборони минулої ночі збили 100 ворожих БПЛА
  • Зросла кількість жертв удару дронів РФ по Запоріжжю
  • Вибухи гриміли в Києві та області

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 100 ворожих БПЛА, 63 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни", - йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

Зокрема, 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Зазначається, що в ніч на 22 березня (з 19.30 21 березня) противник атакував 179-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерове, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Унаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківська, Сумська та Київська області.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Зросла кількість жертв удару дронів РФ по Запоріжжю

Як уточнили в Запорізькій ОВА, у лікарні померла 38-річна жінка, яка отримала надважкі поранення через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.

Таким чином, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому зазначається, що кількість постраждалих уточнюється.

Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФ
/ Главред

Вибухи в Києві: що відомо про атаку РФ

У ніч на суботу російська армія атакувала Київ 52 дронами, через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, повітряна тривога ввечері 21 березня і в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин - з 21:23 до 00:52.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожі БпЛА", - йдеться в повідомленні.

ППО знищила 36 дронів розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Унаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння в багатоквартирному будинку в Подільському районі.

"Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додали в КМВА.

Дивіться відео - наслідки удару РФ:

Скріншот
/ Скриншот

Дронова атака РФ на Київську область

Російські війська продовжують здійснювати нічні дронові атаки на Київську область, у Вишгородському районі сталася пожежа трав'яного настилу та лісу, у Броварському та Бучанському зафіксовано падіння уламків, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. Попадань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - сказано в повідомленні.

Водночас унаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загоряння трав'яного настилу та лісу. Пожежі оперативно ліквідовано. Також падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості за межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У результаті цього було пошкоджено інфраструктуру. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Також пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучення балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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