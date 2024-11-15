'Війну не виграти на добровольцях': Жорін розкрив секрети успішної мобілізації

На думку Максима Жоріна, наразі потрібно змінити ставлення людей до мобілізації.

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Жорін розповів про ефективну мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Коротко:

В Україні потрібно змінити ставлення населення до мобілізації

Рекрутинг і мобілізація повинні бути єдиним процесом

Потрібно популяризувати підготовку цивільного населення

Рекрутинг та мобілізація мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді буде ефективність мобілізаційного процесу. Про це написав у своєму Telegram заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

За його словами, рекрутингові центри не розв'яжуть питання мобілізації. Тому що в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не заміняє його.

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"Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була лише на добровольцях. Два процеси – рекрутинг та мобілізація – мають бути інтегровані в єдину систему, і лише тоді можна говорити про ефективність", – йдеться у повідомленні.

Максим Жорін зауважив, що потрібно змінити ставлення людей до мобілізації.

"Крім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення. Після підготовки люди не лише отримують необхідні навички, повністю знімається головне питання - пошук мотивації боротись. Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство й масова підготовка - це питання виживання та морального-вольового стану всієї країни.", - підкреслив заступник командира третьої ОШБр.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Міноборони, в Україні буде нова хвиля мобілізації, яку планують провести з листопада по лютий. У виданні Financial Times зазначали, що мобілізувати хочуть 160 тисяч людей. Водночас деякі джерела видання на умовах анонімності заявляють про можливість призвати лише до 100 тисяч людей.

Нагадаємо, згідно з законом, віком 18 – 60 років усі військовозобов'язані жінки в Україні повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Однак як йдеться в поясненні Кременчуцького районного ТЦК і СП, про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Там пояснюють, що долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що в Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити й працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників.

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