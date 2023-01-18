'Війна уповільнилась, РФ готується до реваншу': Зеленський оцінив ситуацію на фронті

Глава держави підкреслив, що на сході країни відбуваються запеклі бої, проте українські сили стійко тримають оборону.

Зеленський оцінив ситуацію на фронті / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через погодні умови бойові дії уповільнились. Російські окупаційні війська хочуть посилитися та готуються до реваншу на фронті. Український гарант наголосив, що в окупантів нічого не вийде.

"Війна справді сповільнюється взимку і є зрозумілі обставини та зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди і, слава Богу, ворог також", - сказав Зеленський під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Глава держави підкреслив, що на сході країни відбуваються запеклі бої, проте українські сили стійко тримають оборону. Він також зауважив, що на півдні та півночі ситуація контрольована.

"Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя", - сказав Зеленський.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій цьогоріч.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно також заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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