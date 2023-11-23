'Війна перейшла в критичний період': у розвідці попередили про плани Путіна

Глава Служби зовнішньої розвідки зазначив, що Кремль розглядає війну проти України як важливий, але не єдиний фронт. Росія веде війну проти Заходу загалом.

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Кремль хоче вирішити чотири завдання - голова Служби зовнішньої розвідки / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Українсько-російська війна увійшла в критичний період після того, як плани Володимира Путіна щодо захоплення України "за три дні" провалилися. Тепер від виваженої оцінки намірів противника залежить багато. Про це у своєму блозі на сайті "Інтерфакс-Україна" пише голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

Бойові дії на території України

За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка, військові дії переходять до етапу війни на виснаження. З'являється все більше свідчень, що Кремль готовий проводити війну стільки, скільки це буде необхідно. Російська Федерація вже зараз включає фактор "СВО" в плани комплектування Збройних Сил РФ на 2024-2025 роки, ведучи рекрутацію військових.

Очікується акцент на трьох завданнях:

відео дня

Тиск по всій лінії фронту, включаючи захоплення окремих політично та медійно важливих точок, зокрема, міста Авдіївка.

Руйнування критичної інфраструктури взимку, такої як електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли, з метою погіршення якості життя населення.

Підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових конфліктів, спрямованих на роз'єднання та дестабілізацію. Росія намагатиметься створити критичну масу невдоволення політикою діючого уряду. Росіяни впевнені, що будь-який лідер, який прийде на заміну, не зможе вирішити ситуацію, і Україна потоне в хаосі. Зрештою, Захід не лише припинить надання допомоги, але й вийде із пропозиціями про термінові переговори та зупинення війни.

Очільник СЗР зазначив, що керівництво РФ намагається досягти "тріумфу" над усім цивілізованим світом. Зараз диктатор Путін мріє про "об'єднання історичних російських земель" в рамках глобального перерозподілу світу.

Литвиненко попереджає, що такий "перерозподіл" може зайняти 10-15 років і включати конфлікти різного масштабу та інтенсивності, включаючи можливе використання ядерної зброї.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко попереджає, що Росія намагається вирішити одночасно чотири завдання.

По-перше, країна-терорист хоче забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення та економіку, а також збільшити виробництво озброєння та військової техніки.

По-друге, Росія намагається сформувати альтернативну коаліцію країн, яка просуватиме альтернативні моделі.

За словами Олександра Литвиненка, для цього потрібно, у т.ч. посиленням ядерного шантажу, зламати волю Заходу до конфронтації, переконати західні еліти, що вони беззаперечно програють та їм слід мирно відступити. Ключову роль тут матиме посилення воєнної потужності росії, Китаю та інших країн коаліції більшості.

"Зрештою країни Заходу мають обирати: перетворитися на ізольовану фортецю або приєднатися до більшості світового співтовариства", - додає Голова Служби зовнішньої розвідки України.

По-третє, Кремль планує підготовку до майбутньої агресії проти інших країн, зокрема, Молдови та країн Балтії. РФ вже активно просуває наративи про "порушення прав російськомовних" у цих регіонах.

По-четверте, завданням Кремля є роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці та на Балканах. У цьому контексті РФ формує "експедиційний корпус" для впливу на політичний ландшафт у країнах Близького Сходу та Африці.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що за останню добу Збройні Сили України знищили понад 700 ворожих бійців і 51 одиницю військової техніки.

Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни, у Кремлі стурбовані результатом так званих президентських виборів у країні-агресорі Росії в 2024 році.

Російська армія 22 листопада, продовжила наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні знімки свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська).

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