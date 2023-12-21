Відновлення авіасполучення в Україні: Данілов повідомив, що для цього потрібно

За словами Данілова, зараз вже розглядається кілька пропозицій щодо відновлення цивільних польотів над територією України.

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За словами Данілова, потрібно вирішити 4 ключові питання / Колаж Главред, фото: УНІАН

Олексій Данілов пояснив, що для відновлення авіасполучення необхідно вирішити чотири основні питання. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони заявив в ефірі національного телемарафону.

"Це дуже важливе для нас питання (відновлення авіасполучення, – ред.). Тому що сьогодні, коли йдеться про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то з питань бізнесу, чи то з питань якихось інших речей, це дуже-дуже важливий компонент. Думаю, що в наступному році це питання точно зрушить з мертвої точки", – сказав Данілов.

Він додав, що наразі розглядається кілька пропозицій, проте вирішення чотирьох ключових аспектів є обов'язковим. Ці аспекти включають: захист летовищ, підготовку та сертифікацію інфраструктури, використання механізму страхування та вибір авіакомпанії, що буде здійснювати перельоти.

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"Я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обов'язково закриємо і рано чи пізно зможемо користуватися нашим небом", - наголосив секретар РНБО.

Відновлення пасажирських авіапереверезь в Україні

Під час виступу в Інституті Хадсона в ході своєї поїздки в США 14 листопада, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Україні може бути відкритий цивільний аеропорт. За його словами, аеропорт можуть відкрити до завершення війни, проте назва конкретного аеропорту та терміни його відкриття наразі невідомі.

Як згодом повідомили у прес-службі Офісу президента, першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Цей аеропорт став першим, який було закрито через початок повномасштабної війни. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що "Бориспіль" незабаром почне приймати і відправляти літаки. Він стверджує, що Україна "здатна забезпечити безпеку цього об'єкта".

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