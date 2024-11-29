Військові в СЗЧ мають шанс повернутися без покарання: в ДБР назвали терміни

Можливість уникнення кримінальної відповідальності є у тих, хто вперше пішов у СЗЧ.

https://glavred.net/ukraine/voennye-v-soch-imeyut-shans-vernutsya-bez-nakazaniya-v-gbr-nazvali-sroki-10618616.html Посилання скопійоване

Командир має відновити військовослужбовця на службі протягом трьох діб / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Головне:

Повернутися до служби після першого СЗЧ можна до 1 січня 2025 року

Командири відновлюватимуть військових на службі протягом трьох діб

Українські військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину можуть уникнути кримінальної відповідальності, шляхом повернення на службу. Про це в етері телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, така можливість є у тих, хто пішов у СЗЧ вперше та відновиться на службі до нового року, тобто 1 січня 2025 року.

відео дня

"Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто протягом місяця", - пояснила вона.

Після повернення безпосередній командир військовослужбовця протягом 3 днів має продовжити контракт, або ж відновити його на службі. Усі виплати, продовольче та речове забезпечення, пільги й соціальні гарантії з цього моменту будуть відновлені.

"Коли військовий повернеться до своєї військової частини, він (командир – Главред) зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України. Такий алгоритм дій на сьогоднішній день", - додала представниця ДБР.

Дезертирство зі служби в ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у липні 2024 року у Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт, який відкриває можливість повернення на службу військових, які уперше самовільно залишили частину (СЗЧ).Ідеться про перше дезертирство в умовах воєнного стану. Такі військовослужбовці зможуть звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до в/ч для продовження служби.

Згодом стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань оборони і нацбезпеки 7 жовтня підтримав законопроєкт про СЗЧ і дезертирство. Згідно з документом, військовослужбовці, які уперше самовільно покинули військчастину, але повернулися з готовністю продовжити службу, повинні бути поновлені протягом наступних 72 годин командиром в/ч.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Тепер офіційно ті, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував, зможе уникнути відповідальності та добровільно повернутися до місця проходження служби.

Більше новин:

Що таке СЗЧ? Самовільне залишення частини, СЗЧ — залишення військовослужбовцем строкової служби без відповідного дозволу території розташування військової частини або місця служби на строк понад одну (але не більше трьох) або менше однієї доби, але повторно протягом трьох місяців служби. Як "самовільна відсутність" кваліфікується також "неявка військовослужбовця" (в ті ж терміни) без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, повернення з відрядження, відпустки, лікувального закладу і так далі. Відповідно до існуючих законів, особи, які вчинили "самовільну відсутність" притягуються до кримінальної відповідальності, але тим не менш, у мирний час за "самовільну відсутність" при пом'якшуючих обставинах, замість кримінальної відповідальності, можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред