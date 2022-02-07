"Смачна рибка": у Бучі рибалка пригостив своїм уловом дику лисицю

У Бучі рибалка пригостив лисицю рибою / фото Бучанська міськрада

У місті Буча під Києвом стався незвичайний випадок - рибак пригостив своїм уловом дику лисицю, яка прийшла поспостерігати за виловом риби, йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.

На оприлюднених фотографіях видно, як тварина ласує окунями.

"Смачна рибалка, якщо окуні клюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 22-річний житель Львова Назар Боженко переміг у чемпіонаті з рибної ловлі, який нещодавно відбувся в Болгарії. Учасники чемпіонату з лову риби спінінгом з берега, які проходили на гірській річці Вачер, змагалися не тільки за кількість улову, а й правильність цієї процедури.

Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі рибалці Олександру громадському вдалося зловити гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм.

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