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"Смачна рибка": у Бучі рибалка пригостив своїм уловом дику лисицю

7 лютого 2022, 18:58

На оприлюднених фотографіях видно, як тварина ласує окунями.

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У Бучі рибалка пригостив лисицю рибою / фото Бучанська міськрада

У місті Буча під Києвом стався незвичайний випадок - рибак пригостив своїм уловом дику лисицю, яка прийшла поспостерігати за виловом риби, йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.

На оприлюднених фотографіях видно, як тварина ласує окунями.

"Смачна рибалка, якщо окуні клюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 22-річний житель Львова Назар Боженко переміг у чемпіонаті з рибної ловлі, який нещодавно відбувся в Болгарії. Учасники чемпіонату з лову риби спінінгом з берега, які проходили на гірській річці Вачер, змагалися не тільки за кількість улову, а й правильність цієї процедури.

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Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі рибалці Олександру громадському вдалося зловити гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм.

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Рибак Київська область
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