В Україні різко зростуть ціни на бензин та газ: у парламенті прийняли рішення

Відомо, що у парламенті встановили графік щорічного збільшення ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

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В Україні подорожчає бензин / колаж: Главред, фото: УНІАН

Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав зміни до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку.

Народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram повідомив, що комітет підтримав проект № 11256 про збільшення акцизів на паливо. Він також поділився графіком за яким буде відбуватися збільшення.

Які ціни на бензин в Україні / скріншот: Telegram

Тож, ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 1,95 гривень.

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Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро - це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 5,8 гривень.

В Україні підвищують ціни на пальне / скріншот: Telegram

"Але дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різно збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення. В ході пошуку документів - виявилось, що збільшення на газ запропонувала "УкрНафта". Точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі 70 євро - він буде 277 євро", - зазначив Железняк.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що ціна на бензин в Україні може сягнути шокуючої позначки. Відомо, що уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку.

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