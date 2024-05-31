В Україні різко зростуть ціни на бензин та газ: у парламенті прийняли рішення

Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав зміни до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку.
Народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram повідомив, що комітет підтримав проект № 11256 про збільшення акцизів на паливо. Він також поділився графіком за яким буде відбуватися збільшення.
Тож, ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 1,95 гривень.
Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро - це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 5,8 гривень.
"Але дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різно збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення. В ході пошуку документів - виявилось, що збільшення на газ запропонувала "УкрНафта". Точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі 70 євро - він буде 277 євро", - зазначив Железняк.
Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
Нагадаємо, що ціна на бензин в Україні може сягнути шокуючої позначки. Відомо, що уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку.
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