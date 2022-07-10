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В Україні запроваджують нові штрафи з 11 липня: що чекає курців

10 липня 2022, 17:51

Які будуть штрафи за куріння електронних сигарет.

куріння, сигарети, штраф за куріння
Штраф за куріння / pixabay

В Україні з понеділка, 11 липня, набуває чинності заборона на куріння у громадських місцях. Не можна буде курити не тільки звичайні сигарети, але і всі види електронних сигарет і кальянів.

Якщо ви курите електронні сигарети в забороненому місці, то з 11 липня вас можуть оштрафувати на суму від 51 до 171 гривні. За повторне правопорушення доведеться заплатити більше - від 170 до 340 гривень.

За попільничку або кальян в заборонених місцях штраф на перший раз складе 1000 гривень. За повторне правопорушення протягом року - 10 000 гривень.

Штрафи для кафе і ресторанів ще вище: в перший раз доведеться заплатити 3000 гривень, за повторне правопорушення - 15 000 гривень.

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Де не можна курити сигарети, електронні прилади, кальяни в Україні:

  • У приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я
  • У приміщеннях гуртожитків
  • У приміщеннях на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих будівель і закладів фізичної культури і спорту
  • У приміщеннях та на території навчальних закладів
  • У приміщеннях закладів ресторанної діяльності
  • У приміщеннях об'єктів культурного призначення
  • У приміщеннях органів державної влади, інших державних організацій, органів місцевого самоврядування
  • У приміщеннях підприємств, організацій усіх форм власності
  • У приміщенні готелів та аналогічних засобів розміщення громадян
  • У приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць
  • На дитячих майданчиках
  • На вокзалах і станціях
  • На зупинках громадського транспорту
  • У ліфтах і таксофонах
  • У місцях загального користування житлових будинків
  • У підземних переходах
  • У транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, в тому числі і таксі.

Однак, місцева влада зобов'язана додатково позначити такі місця на будь-який період.

Раніше повідомляли, що Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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