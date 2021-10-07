В Україні в "червону" зону відправлять ще дві області: в мережі з'явилася копія рішення

В Україні в "червону" зону відправлять ще дві області / УНІАН

В Україні найближчим часом, з 10 жовтня нинішнього року, Херсонська та Харківська області через зростання кількості хворих на COVID-19 будуть переведені в "червону" зону карантину.

У групі#АГН#Херсон в Telegram був опублікований відповідний протокол.

У проекті документа йдеться, що на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, буде прийнято рішення про перехід Харківської та Херсонської областей в "червоний" рівень.

Перехід областей в "червону" карантинну зону планується з 10 жовтня 2021 року.

До того керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко на брифінгу 6 жовтня заявляти, що критеріям "червоної" зони на даний час відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

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Крім того, на думку експертів, в зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

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Що саме заборонено в червоній зоні з коронавірусу COVID-19:

робота кафе і ресторанів (можна на винос),

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

робота закладів освіти, крім тих, де 100% працівників, мають "зелений" covid-сертифікат,

проведення масових заходів, робота закладів культури, а також робота готелів і хостелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.