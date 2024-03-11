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В Україні вже є військові країн НАТО: експерт прямо сказав, чим вони займаються

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2024, 05:55
В Україні воює багато добровольців у складі "Іноземного легіону", але мова йде не лише про них.
В Україні вже є військові країн НАТО: експерт прямо сказав, чим вони займаються
В Україні вже є військові країн НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН

В Україні вже є військові деяких країн НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас він відмовився називати кількість цих військових та держави, які їх відправили в Україну.

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону заявив, що в Україні дійсно присутні військові спецпідрозділи. Це пов'язане з тим, що міжнародні місії, посольства та дипломати перебувають у країні, яка воює, тому їх треба захищати, каже експерт.

"Безумовно їхні функції щодо охорони треба комусь здійснювати. Спецпідрозділи військові присутні, які прикривають особливо важливі посольства великих держав в Україні. Це не сотні і не тисячі людей. В цьому немає нічого дивного, якоїсь сенсації, як це хочуть подати, що вже військові знаходяться. Треба сказати з якою місією вони знаходяться, вони виконують функції охорони", - сказав Мусієнко.

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Він також нагадав про те, що в Україні є дуже багато добровольців з різних країн, які захищають державу в лавах "Іноземного легіону".

"The Washington Post писав, що за їхніми даними, в нас майже 20 тисяч іноземців в "Іноземному легіоні" Збройних Сил України воюють за Україну. В тому числі, є французи і не тільки вони. До речі, це також крок для підсилення. Тобто, добровольці ж до нас можуть їхати, не залежно від рішень їхніх країн. Просто може статися так, що добровольці будуть ще більш краще підготовленими", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає у ролі експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше повідомлялося про те, що Франція збільшує контингент своїх військ біля України. У рамках маневрів Альянсу навесні 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Зі свого боку глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Олександр Мусієнко
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