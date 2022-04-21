В Україні продовжили воєнний стан на місяць

Дію воєнного стану продовжили до 25 травня.
Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні. Особливий режим діятиме мінімум до 25 травня 2022 року.
Як повідомив депутат від Голосу Ярослав Железняк, законопроект 7300 підтримали 300 народних депутатів.
Документ передбачає, що воєнний стан в Україні буде продовжений з 25 квітня на 30 днів. Таким чином, воєнний стан діятиме до 25 травня поточного року.
Відповідно до закону Про воєнний стан, в Україні може вводитися:
- обов'язкова трудова повинність,
- відчуження особистого майна,
- обмеження на пересування,
- комендантська година,
- заборона на торгівлю зброєю та алкоголем,
- заборона на масові заходи та страйки,
- обмеження роботи засобів зв'язку та Інтернету,
- заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Воєнний стан в Україні
Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.
15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.
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