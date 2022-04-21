В Україні продовжили воєнний стан на місяць

Воєнний стан / РБК-Україна , ua.depositphotos.com

Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні. Особливий режим діятиме мінімум до 25 травня 2022 року.

Як повідомив депутат від Голосу Ярослав Железняк, законопроект 7300 підтримали 300 народних депутатів.

Документ передбачає, що воєнний стан в Україні буде продовжений з 25 квітня на 30 днів. Таким чином, воєнний стан діятиме до 25 травня поточного року.

Відповідно до закону Про воєнний стан, в Україні може вводитися:

обов'язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження на пересування,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю та алкоголем,

заборона на масові заходи та страйки,

обмеження роботи засобів зв'язку та Інтернету,

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

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