Ходить з пакетом для грошей: у Києві помітили пенсіонера, який просить оплатити йому "комуналку"

Чоловік просив грошей на "комуналку" / Сегодня

Вранці 6 грудня кияни помітили в Шевченківському районі столиці літнього чоловіка з табличкою з написами "Допоможіть виплатити комуналку". Чоловік блукав Старовокзальною вулицею з пакетом для грошей, пише Сьогодні.

Він також звертався до перехожих з проханням дати йому милостиню для оплати тепла в квартирі і нарікав на захмарні тарифи на ЖКП.

Тим часом, як відомо, тарифи на" комуналку " в Києві злетіли і багатьом пенсіонерам вони стали просто не під силу. Опалення квартири взимку обходиться в кілька тисяч гривень і людям не залишається грошей на прожиток.

Крім того, з1 грудня в столиці почали діяти нові тарифи на комунальні послуги. За постачання газу жителям Києва потрібно платити трохи менше ніж 8 гривень за кубометр. 1 кубічний метр холодної води коштує 25,38 гривні з урахуванням ПДВ.

Тарифи на тепло завдяки рішенню КМДА залишилися без змін – 1654,41 гривні за гігакалорію. Вартість кубометра води залежить від наявності в квартирі сушки для рушника. Власники житла з цим приладом платитимуть 97,89 гривні за кубічний метр, а ті, у кого його немає – 90,54 гривні.

Нагадаємо, у Києві знизилася вартість теплопостачання. Однак це стосується не всіх жителів столиці, а тільки жителів 462 багатоквартирних будинків.

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