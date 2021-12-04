В Україні відповіли на звинувачення Білорусі в "порушенні кордону" вертольотом

У ДПСУ відповіли на звинувачення Білорусі / УНІАН

У Державній прикордонній службі України прокоментували заяву представників Білорусі про те, що український військовий вертоліт нібито порушив повітряний простір РБ.

За словами помічника голови ДПСУ Андрія Демченка, жодних порушень держкордону українські бійці не здійснювали, повідомляє Українська правда.

Демченко нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю йде спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся", в рамках якої застосовується авіація і безпілотники, але підкреслив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.

"В охороні та моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", - сказав він.

Раніше Мінськ заявив, що 4 грудня українські пілоти військового вертольота Мі-8 нібито порушили держкордон і залетіли на територію Білорусі.

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Нагадаємо, Лукашенко заявив про те, що в разі загострення російсько-українського конфлікту Мінськ надасть підтримку росіянам.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.

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