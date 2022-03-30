В Україні мають намір повністю заборонити Московський патріархат / "Православ'я"

В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської Православної церкви.

Відповідний законопроект вже внесли до Верховної Ради. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати.

"Метою прийняття законопроекту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі і дестабілізації релігійного середовища в Україні", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Що передбачає законопроект

Всю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, у тому числі і Київської Митрополії Української Православної церкви, протягом 48 годин з дня прийняття цього закону повинні інвентаризувати і націоналізувати.

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Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, переходять у власність держави.

Нагадаємо, війська Путіна в Україні продовжують знищувати цивільні об'єкти і історичні місця нашої країни. Стало відомо, що за один день було знищено відразу дві церкви.

Також повідомлялося, що в Єкатеринбурзькій єпархії Російської Православної церкви закликали захоплювати народи і територій інших країн.

Таку скандальну заяву зробила керівник сектору церковноприходських шкіл єпархіального відділу релігійної освіти Ганна Богданова.